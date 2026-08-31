La Diputación de Almería invertirá 300.000 euros en la renovación integral del campo de fútbol de Olula del Río

El presidente de la Diputación de Almería durante una visita a Olula del Río en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha aprobado a través de su junta de gobierno la renovación integral del campo de fútbol municipal 'José Juan Rodríguez' de Olula del Río, con un presupuesto de 300.000 euros.

El césped artificial actual fue instalado en 2007 y, tras 19 años de uso, es necesario llevar a cabo una renovación para que todos los vecinos y visitantes puedan practicar deporte "en condiciones óptimas", según ha indicado la Diputación en una nota.

El presidente de la institución provincial, José Antonio García Alcaina, ha destacado con ello se pretende mejorar las instalaciones así como "la calidad de vida de los almerienses, vivan donde vivan".

En este sentido, el presidente ha incidido en que se trata de una actuación "muy demandada" por los vecinos, la cual "dará vida al único campo de fútbol del municipio".

García Alcaina ha explicado que "se renovarán más de 6.000 metros cuadrados de césped artificial que mejorarán, de forma integral, el terreno de juego para que Olula del Río disponga de una instalación deportiva moderna, segura y adaptada a todos los públicos".

La obra contempla también la mejora de la base sobre la que se asienta el terreno de juego, actuaciones sobre el sistema de drenaje, la instalación de nuevo equipamiento deportivo, la sustitución del vallado perimetral que se encuentra en mal estado y la intervención en diferentes grietas existentes en los muros.

Entre otras mejoras, contará con un nuevo sistema de riego compuesto por seis cañones emergentes, además de grupo de impulsión, cuadros de mando y control y los elementos necesarios para garantizar una distribución homogénea del agua. También se instalarán porterías reglamentarias, banderines y nuevos elementos vinculados al funcionamiento del campo.

Las obras cuentan con un plazo previsto de ejecución de 60 días y permitirán que, una vez finalizadas, el campo pueda ponerse de nuevo al servicio de los vecinos sin necesidad de actuaciones posteriores.