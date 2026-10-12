La Diputación de Almería licita obras para la rehabilitación de caminos de siete municipios

Visita a un camino de Laroya (Almería). (Foto de archivo). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La última Junta de Gobierno de la Diputación de Almería ha aprobado la licitación para las obras de rehabilitación y pavimentación de caminos rurales de siete municipios.

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Caminos Rurales de la institución provincial, y permitirán que se actúe en este tipo de vías de los municipios de Arboleas, Ohanes, Santa Fe de Mondújar, Sierro, Turre, Urrácal y Velefique, según se detalla en un comunicado difundido este lunes.

El presupuesto de licitación aprobado para estas obras asciende 580.000 euros que, como determinan el citado plan y los informes técnicos de cada municipio, se emplearán en "la puesta a punto y subsanación de la pérdida de regularidad en la capa de rodadura, reparación de baches y erosiones y, en definitiva, en la mejora de las condiciones de seguridad y transitabilidad en accesos a explotaciones agrícolas, ganaderas y viviendas rurales de diferentes núcleos de población".

En este sentido, el diputado provincial de Sostenibilidad, José Juan Martínez, ha apuntado que "todas las obras de estos proyectos contemplan partidas para la señalización provisional y la gestión de la seguridad durante el tiempo que dure la ejecución de los trabajos". Además, ha explicado que "las actuaciones responden a los requerimientos técnicos en cuanto al transporte y depósito de residuos de construcción y demolición".

RESUMEN TÉCNICO DE LAS ACTUACIONES

En Arboleas, con un presupuesto base de licitación de 90.000 euros, el proyecto aprobado contempla actuaciones en cuatro vías del término municipal, como son los caminos de Los Rubiales --o Vereda de Leñadores--, de Tahullas, de Los Menchones y de la Vereda del Rincón.

El proyecto para Ohanes dispone de un presupuesto de 80.000 euros destinado al acondicionamiento y mejora de la capa de firme en cuatro tramos, los de Carretera, Atalaya, Diego Ventaja y Castañar.

En Santa Fe de Mondújar, con un importe de 80.000 euros, el proyecto abarca la adecuación de la capa de rodadura, desbroce del terreno y la limpieza y reperfilado de 2.806 metros de cunetas para "garantizar el correcto drenaje de la vía".

En Sierro, con un presupuesto base de licitación de 80.000 euros, el proyecto contempla la pavimentación mediante solera de hormigón sobre el firme de tierra compactada existente. La intervención establece como actuación prioritaria el Camino de la Fuente Sorbas --también denominado Camino del Cortijo--, destinando el remanente presupuestario al acondicionamiento del Camino de las Antenas.

La licitación del proyecto para Turre asciende a 90.000 euros, e incluye trabajos de fresado del pavimento deteriorado existente, acondicionamiento de la base y pavimentación de caminos rurales del municipio.

En Urrácal, con un presupuesto de 80.000 euros, se actuará en caminos del entorno del núcleo urbano para "mejorar la movilidad y la conectividad con zonas forestales y agrícolas", mientras que, finalmente, en Velefique se han licitado otros 80.000 euros para la obra en el Camino de Velefique a Castro de Filabres. Los trabajos comprenden el refino y planeo del terreno, la extensión de una capa de zahorra artificial de 20 centímetros de espesor y el posterior extendido de mezcla bituminosa en caliente.