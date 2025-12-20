La Diputación de Almería licita las obras para reparar daños de la dana en Zurgena, Somontín, Serón y Arboleas

El presidente de la Diputación de Almería se reúne con el alcalde de Zurgena. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería tramita los proyectos que van a permitir reparar los daños producidos por la dana de octubre de 2024 en la comarca del Almanzora. En concreto, Arboleas, Zurgena, Somontín y Serón se van a beneficiar de más de 579.000 euros de inversión para devolver la normalidad las infraestructuras municipales que sufrieron las consecuencias de las fuertes lluvias.

En una nota, el diputado provincial de Agua, Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, ha destacado la importancia de estos proyectos que van a consistir en obras fundamentales para restablecer la seguridad, la conexión viaria y los servicios básicos de abastecimiento y saneamiento en estos cuatro municipios.

El plan de ayudas para las obras de reparación por la dana beneficia a un total de 17 municipios y a infraestructuras provinciales con una inversión 10,1 millones de euros cofinanciado por Diputación y el Gobierno de España.

Las ayudas de Diputación cubren la aportación que los municipios deben afrontar para las obras, de modo que se asume el coste que el decreto del Gobierno establecía para los ayuntamientos.

En Serón, las inversiones se van a centrar en la reparación y reposición de la tubería de saneamiento hacia la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) y en la ejecución de obras urgentes para la rehabilitación y reconstrucción de múltiples muros de contención en el casco urbano, incluyendo zonas como Jardines Castillo, Casas Bajas y La Fábrica.

En Zurgena, el plan de choque va a consistir en la reparación del saneamiento, mediante la reposición de 215 metros de tubería del colector de saneamiento que conecta La Alfoquía con la EDAR de Zurgena; así como la mejora de dos caminos esenciales que conducen a Los Menchones y Cañada Herrero y el acondicionamiento de una vía de 2,7 kilómetros destruida por la crecida del río.

Esta semana el alcalde, Domingo Tabalón, ha abordado en una reunión con el presidente, José Antonio García Alcaina, la ejecución de este proyecto con el que se pretende "cicatrizar los daños que produjeron las lluvias en estas infraestructuras básicas".

En Arboleas, las obras se van a centrar en garantizar el abastecimiento de agua mediante la reposición de la red de suministro de agua potable de la Barriada de La Cinta. La actuación incluye el rediseño del trazado con tubería robusta y el cruce seguro del río Almanzora con una conducción grapada a un puente.

En el caso de Somontín, las obras permitirán reparar el Camino de la Sierra, que es el único acceso a cortijos dispersos. La obra principal será la ejecución de un muro de escollera hormigonada de grandes dimensiones para recuperar la plataforma de esta transitada vía.

Martínez ha asegurado que "estos seis proyectos representan el compromiso de la Diputación de Almería no solo con la reparación de los daños, sino con el futuro de estos municipios, ya que se configuran como soluciones definitivas. Estamos invirtiendo en obras más robustas que garantizan los servicios esenciales de abastecimiento, saneamiento y las vías de comunicación rural".

"La Diputación tuvo que acudir al rescate de los municipios porque el Decreto establecía que aportaran la mitad del valor de las obras y se comprometió a cubrir todos los gastos. Sin esta medida los ayuntamientos hubieran estado abocados a la quiebra, por eso lo denominamos como 'decreto-trampa' y hoy estas obras son ya una realidad", ha añadido el diputado provincial.