La Diputación de Almería mejora los espacios, los servicios e infraestructuras del Almanzora y Los Vélez

La diputada del PFEA, Matilde Díaz, visita las actuaciones que se desarrollan en Sierro, Vélez-Rubio y Vélez-Blanco y que están generando más de 5.600 jornales y dinamizando la economía local - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

EL Plan de Fomento de Empleo Agrario de la Diputación de Almería continúa impulsando la mejora de los servicios, infraestructuras y espacios públicos de los municipios a la vez que está dinamizando la economía local, generando empleo y permitiendo que los trabajadores puedan trabajar en su municipio.

La diputada provincial del PFEA, Matilde Díaz, ha visitado las actuaciones que se están desarrollando en Sierro, Vélez-Rubio y Vélez-Blanco para conocer su evolución. Los proyectos incluyen la renovación de calles y redes urbanas, la conservación de parques y jardines, la mejora de instalaciones educativas y deportivas, la rehabilitación de edificios municipales y el acondicionamiento de cementerios, caminos y áreas recreativas. En conjunto, las actuaciones previstas en estos cuatro municipios permitirán generar más de 5.600 jornales con una inversión de más de 500.000 euros.

Según ha recogido la institución provincial en una nota, Matilde Díaz ha destacado que "el PFEA es uno de los programas que mejor refleja la colaboración entre administraciones y su capacidad para transformar los pueblos. Cada actuación genera empleo, mejora espacios que forman parte de la vida cotidiana de los vecinos y permite que los ayuntamientos acometan proyectos que, de otra manera, resultarían mucho más difíciles de ejecutar".

La diputada del PFEA ha señalado que "estos proyectos responden a necesidades planteadas directamente por los municipios. Hablamos de renovar redes de agua, mejorar colegios, recuperar edificios municipales o acondicionar calles, parques y espacios públicos. Son actuaciones muy diferentes, pero todas tienen un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de los vecinos y crear oportunidades laborales en el territorio".

Asimismo, la Diputación ha explicado que el PFEA es un ejemplo de colaboración institucional que une al SEPE, la Junta de Andalucía, la Diputación y a los ayuntamientos de la provincia de Almería con el objetivo de mejorar infraestructuras y servicios y dinamizar el empleo local.

En Vélez-Rubio se está llevando a cabo la renovación integral de la calle Doctor Fleming. La actuación, con una inversión superior a los 257.000 euros, contempla la sustitución de las redes de saneamiento, abastecimiento y pluviales, así como las preinstalaciones de alumbrado, baja tensión y telefonía.

La intervención también incluye la renovación de los acerados, la instalación de imbornales para mejorar la recogida de aguas y la preparación de la calzada para su posterior asfaltado por parte del Ayuntamiento. Los trabajos se desarrollan en un tramo de 160 metros de longitud.

Además, el programa incluye actuaciones de mantenimiento y conservación en parques, jardines, calles, senderos y zonas verdes del municipio, como el parque del Mesón, el entorno del cementerio, Río Chico, el recinto ferial, el parque del Cabecico, el parque Gloria Fuertes, el complejo deportivo o el paseo de la Libertad. En total, se están creando más de 2.500 jornales en el municipio.

VÉLEZ-BLANCO

Por otro lado, en Vélez-Blanco se desarrollan diferentes actuaciones de mejora en instalaciones municipales, educativas y espacios públicos, que están generando más de 2.000 jornales. Una de las actuaciones es para acondicionar la piscina municipal del Pinar del Rey con la limpieza de la parcela, la mejora de los pasillos, la sustitución del vallado de la piscina infantil, la reparación del vaso de adultos y la instalación de nuevas sombrillas.

También se está actuando en el CEIP Castillo de los Vélez, donde se está limpiando y desbrozando, a la vezx que se mejora el patio, se instala una tarima en un aula y se erradican las humedades. A estos proyectos se suma el mantenimiento de numerosos espacios públicos de Vélez-Blanco, Topares y otras barriadas. Los trabajos alcanzan barrancos, jardines, cementerios, parques infantiles, piscinas, calles, centros educativos, edificios sanitarios y dependencias municipales. Sierro

Por último, Matilde Díaz también ha visitado los trabajos que el PFEA está realizando en Sierro , donde se están creando más de 1.100 jornales gracias a una inversión de 155.000 euros. Así se está conservando jardines, plazas, instalaciones deportivas y dependencias municipales, así como se están realizando trabajos de limpieza de caminos y de determinados tramos del río Sierro.

Asimismo, se está mejorando el cementerio municipal mediante la renovación de los pasillos. Por último, Sierro contará con un albergue gracias a la rehabilitación del almacén municipal con la nueva distribución interior, mejoras de aislamiento, fontanería, revestimientos, solados, alicatados, falsos techos, sanitarios, carpinterías y pintura.