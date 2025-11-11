La Diputación de Almería mejorará las calles La Vía y Muleros de Arboleas con más de 600.000 euros de inversión

Archivo - El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, durante la presentación del proyecto del pabellón polideportivo del municipio en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La corporación provincial de la Diputación de Almería ha aprobado la licitación del proyecto de mejora urbana en el municipio de Arboleas, que contempla la renovación integral de las calles La Vía, en la barriada El Prado, y Muleros, en la barriada Los Requena, con una inversión de 610.000 euros.

Esta actuación, que está enmarcada en los Planes Provinciales, responde al compromiso de la institución provincial con la modernización de los núcleos urbanos de los 103 municipios de la provincia de Almería, según han trasladado en una nota.

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha destacado que esta actuación "supone un avance decisivo para Arboleas, porque renueva sus infraestructuras básicas y mejora la seguridad y la accesibilidad en dos calles esenciales para la vida diaria de sus vecinos. Estamos transformando el entorno urbano para hacerlo más cómodo, más eficiente y más sostenible".

Asimismo, Rodríguez ha subrayado que "los Planes Provinciales son una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades entre municipios. Gracias a ellos, localidades como Arboleas pueden acometer inversiones que mejoran el abastecimiento, el saneamiento, la movilidad y, en definitiva, los servicios públicos que reciben sus vecinos".

"Esta intervención va más allá de la renovación de pavimentos o redes. Es un proyecto que ordena el tráfico, protege al peatón, embellece el espacio público y refuerza la identidad urbana de estas barriadas. En definitiva, contribuye a que Almería tenga pueblos más modernos, accesibles y con mejor calidad de vida", ha añadido el diputado de Fomento.

El proyecto incluye la sustitución de la tubería de abastecimiento por pvc-o de 110 milímetros de diámetro, la creación de nuevos colectores de saneamiento y la ampliación de aceras y calzadas.

En la calle Muleros se prevé modificar la rasante en el tramo de curva para eliminar el actual punto negro de visibilidad, mediante la ejecución de un muro de escollera. En la calle La Vía se plantea una sección fija de cinco metros y medio de calzada, junto a aceras de dos y uno y medio metros, la limpieza del terreno hasta el cerramiento de las viviendas, el mantenimiento de plantaciones existentes y una mejora estética.

En la calle Muleros también se prevé una zona diferenciada para peatones y ciclistas de dos metros, además de una acera de un metro y medio, "separando claramente el tráfico rodado del peatón".

La actuación en el municipio de Arboleas "no sólo mejora servicios básicos como es el agua, saneamiento y el acerado, sino que redefine la seguridad vial, la movilidad peatonal, el espacio público y la imagen urbana, contribuyendo así a consolidar la estrategia de la Diputación de Almería por prestar mejores oportunidades a los municipios de menor tamaño".