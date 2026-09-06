La Diputación de Almería moviliza 250.000 euros y más de 3.000 jornales en Benahadux, Rioja e Instinción

La diputada del PFEA, Matilde Díaz, durante una visita a las actuaciones que se desarrollan en Benahadux (Almería) junto a trabajadores del programa. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha movilizado una inversión de 250.000 euros y más de 3.000 jornales a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en Benahadux, Rioja e Instinción, con actuaciones para mejorar calles y redes municipales, acondicionar parques y jardines, mantener caminos y espacios públicos y poner a disposición de los vecinos nuevos equipamientos.

Según ha informado la Diputación en una nota, el programa permite acometer inversiones adaptadas a las necesidades de cada localidad e impulsar la actividad económica local. Las actuaciones permiten además a los vecinos quedarse en su lugar de residencia y trabajar en ellos, "igualando así oportunidades entre los 103 municipios".

La diputada del PFEA, Matilde Díaz, ha visitado las actuaciones que se desarrollan en estos tres municipios y ha destacado que "el PFEA tiene un efecto directo en nuestros municipios porque une dos objetivos fundamentales: crear oportunidades de empleo en el propio territorio y hacer realidad actuaciones que mejoran los servicios y espacios que utilizan diariamente los vecinos".

Díaz ha señalado que "son los propios ayuntamientos los que conocen mejor las necesidades de sus municipios y este programa nos permite trabajar junto a ellos para transformar esas demandas en proyectos concretos".

El PFEA constituye un "ejemplo de colaboración institucional" entre el Servicio Público de Empleo Estatal, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y los ayuntamientos, con recursos destinados a impulsar el empleo local y ejecutar proyectos adaptados a las necesidades de cada municipio.

En Benahadux, el programa genera más de 1.000 jornales y las actuaciones suman una inversión de 100.000 euros. Los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento alcanzan 31 espacios del municipio, con labores de limpieza y desbroce en calles, plazas, instalaciones municipales y caminos.

Entre los puntos en los que se actúa figuran el campo de fútbol, los colegios, el polígono industrial, la Plaza de la Mujer, diferentes calles del núcleo urbano, el Barranco del Atajo y los caminos de la Vega del Andarax.

Además, el programa permite mejorar las calles Cádiz y Guadiana. En la primera se actúa sobre el acerado y el alumbrado público con nuevas canalizaciones, farolas, pavimentación, drenaje y elementos de protección para los peatones. En la calle Guadiana se mejora también el acerado, se acondicionan los alcorques, se prepara la canalización soterrada del alumbrado y se ejecuta un nuevo pavimento de hormigón.

En Rioja, el PFEA genera 1.165 jornales. Los trabajos de mejora y conservación se desarrollan en 36 espacios del núcleo urbano, diferentes caminos y la barriada de El Marraque, entre ellos el cementerio municipal, diferentes jardines y parques, el Mirador Valle Andarax, el lavadero municipal, la piscina, plazas y caminos.

A las tareas de limpieza, desbroce y acondicionamiento se añaden labores de jardinería como riego, poda, abonado y plantación de flores, así como trabajos de pintura y conservación de elementos de los espacios públicos.

En Instinción se invierten más de 115.000 euros y se generan alrededor de 900 jornales. Una de las principales intervenciones permite adaptar un local situado junto al gimnasio municipal para crear una nueva aula multidisciplinar, con una sala diáfana, almacén y aseo accesible.

La actuación contempla también la adecuación de los accesos y diferentes trabajos de albañilería, aislamiento, fontanería y revestimientos. Asimismo, se actúa en la calle Divina Infantita, donde se renueva la pavimentación y se sustituyen las redes de abastecimiento de agua y saneamiento.

El PFEA realiza igualmente labores de mantenimiento y acondicionamiento en numerosos caminos, acequias y espacios públicos de Instinción, con trabajos de limpieza y desbroce, jardinería, poda, riego y pintura en calles, plazas, el cementerio, la piscina municipal, el área recreativa y otros puntos del término municipal.