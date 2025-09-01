La Diputación de Almería moviliza los primeros 50 millones de euros de los Planes Provinciales de Inversión

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez (d), durante la visita a unas actuaciones de Planes Provinciales. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ya ha movilizado los primeros 50 millones de euros de sus Planes Provinciales de Inversión Municipal, lo que según el diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, marca el inicio de la redacción y ejecución de proyectos transformadores que llegarán a los 103 municipios de la provincia y la ELA de Fuente Victoria.

Los Planes Provinciales son una de las principales herramientas con las que cuenta la Diputación de Almería para "trabajar en la igualdad de oportunidades y fijar la población en el territorio, principales objetivos de la institución provincial", según han recalcado en una nota.

El diputado provincial de Fomento ha destacado que esos 50 millones se corresponden a proyectos que ya han sido aprobados, se encuentran en redacción, licitación o, incluso, adjudicados.

"Las primeras obras de este cuatrienio ya se han terminado en municipios como Ohanes o Senés. Estos planes ya están impulsando la inversión a lo largo y ancho de la provincia de Almería. De esos 50 millones de euros ya se han tramitado la totalidad, ya que se encuentran en redacción, licitación y adjudicación", ha detallado.

Las obras de Planes Provinciales permiten ejecutar actuaciones que, los municipios, en solitario no podrían asumir. "Gracias a las medidas como la de descontar la baja a las aportaciones municipales o descuentos por la delegación de la gestión tributaria, los pequeños municipios no pagan nada, los medianos pagan muy poco y los grandes municipios reducen su aportación", ha añadido.

Rodríguez se ha comprometido con la provincia a que "vamos a cumplir perfectamente con los plazos de este cuatrienio" y ha asegurado que antes de finalizar 2027 "toda la provincia de Almería va a disfrutar de alrededor de 70 millones de euros de inversiones en planes provinciales".

El diputado ha recordado que los Planes Provinciales muestran el respaldo de la Diputación a los municipios y la apuesta por la autonomía local. "Son ellos los que eligen a que van a destinar unas partidas que este cuatrienio hacen historia por ser los planes más inversores de la historia de Diputación. Los planes permiten que un vecino de Topares o María pueda contar con los mismos servicios e infraestructuras", ha valorado.