La Diputación de Almería moviliza sus recursos al incendio de Los Gallardos y traslada su "profundo pesar"

Un bombero forestal combate el incendio declarado en Los Gallardos (Almería). - EMA INFOCA

ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha lamentado profundamente el fallecimiento de las víctimas en el trágico incendio forestal declarado este jueves en Los Gallardos, cuyo frente se ha extendido también al término municipal de Bédar, hacia donde se han trasladado todos sus recursos.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha transmitido la "absoluta conmoción" de la provincia y la "profunda tristeza" de la sociedad almeriense por este "trágico suceso".

Asimismo, García Alcaina, en nombre de la corporación, se une al dolor de familiares, allegados y amigos de las personas fallecidas y traslada "todo su apoyo" a heridos, afectados y los "más de mil ciudadanos que han tenido que ser evacuados en el incendio".

Desde el primer momento, la institución provincial sigue con "máxima atención y preocupación" la evolución de la emergencia. El presidente de la Diputación se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado para seguir de cerca las tareas de extinción, arropar a los vecinos y garantizar que todos los recursos técnicos y humanos de la Diputación estén a entera disposición de los servicios de emergencia.

En este sentido, se ha movilizado a Protección Civil hasta la zona y un equipo de trabajadores sociales y psicólogos de los Servicios Sociales de Diputación se encuentran en el Centro de Artes Escénicas de Los Gallardos para prestar apoyo a las personas afectadas. Del mismo modo, se ha puesto a disposición del Puesto de Mando Avanzado la maquinaria de Fomento y Medio Ambiente de Diputación.

García Alcaina ha transmitido su agradecimiento a los efectivos del Infoca, Bomberos del Levante, Protección Civil y fuerzas de seguridad que están trabajando sin descanso sobre el terreno. Asimismo, el presidente ha pedido a toda la población que mantenga la "máxima precaución y siga estrictamente las indicaciones de las autoridades".