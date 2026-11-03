La Diputación de Almería y Níjar mejoran la seguridad en el acceso a la Villa por el Camino del Campo

Imagen de archivo de una visita a unas obras en Campohermoso, en Níjar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha aprobado la licitación de las obras para construir una nueva glorieta en la carretera provincial AL-3106, en su intersección con el Camino del Campo, con un presupuesto de 475.472 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, para mejorar la seguridad del acceso a la Villa de Níjar.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la actuación, que se desarrollará en el punto kilométrico 2+375 de esta carretera, está incluida en el Plan de Red Viaria Provincial 2025-2026.

Tras la aprobación de la licitación por parte de la junta de gobierno, quedan pendientes la adjudicación, la firma del contrato y el acta de replanteo para el inicio de los trabajos.

El proyecto contempla la transformación de la actual intersección en forma de 'T', que presenta un ángulo de 45 grados y carece de carriles centrales de espera, en una glorieta que permitirá canalizar las incorporaciones y los giros a la izquierda hacia el núcleo urbano y las instalaciones públicas del municipio.

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha explicado que la intervención también incluye actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad y la movilidad sostenible, ya que "garantizará la circulación de vehículos, peatones y ciclistas de forma segura por una vía que da acceso a servicios como el Ayuntamiento, el ambulatorio, la Policía Local o el comercio local".

"No hablamos únicamente de construir una nueva glorieta, sino de mejorar uno de los principales puntos de entrada a nuestro núcleo urbano, facilitando la circulación y mejorando también la seguridad de peatones y ciclistas", ha destacado el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido.

EL PROYECTO A FONDO

La nueva infraestructura contará con un anillo exterior de 63 metros de diámetro, que alcanzará los 72 metros si se incluyen las aceras, y un anillo interior ajardinado. La calzada tendrá una anchura de 7,50 metros, distribuida en dos carriles de circulación, además de un arcén de 0,50 metros.

La actuación también contempla la construcción de una acera perimetral accesible de cuatro metros de ancho, con pavimento de baldosa hidráulica antideslizante y vados adaptados a la normativa vigente, así como un carril bici segregado de dos metros de anchura y pavimentado con resinas sintéticas.

El proyecto incluye la demolición de la antigua obra de paso y la instalación de un nuevo sistema transversal para la cuenca existente, formado por dos marcos prefabricados de hormigón armado de tres metros de ancho y dos de alto a lo largo de 58 metros.

Asimismo, la intersección dispondrá de una nueva red de alumbrado público, con cuatro columnas de once metros de altura y luminarias LED de 120 vatios, conectadas a un reloj astronómico para controlar el encendido conforme a criterios de eficiencia energética.

La isleta central incorporará plantaciones de bajo requerimiento hídrico, malla antihierba y gravilla, además de una red de riego por goteo automatizada con goteros autocompensantes.