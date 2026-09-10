La Diputación de Almería ofrece un taller de bienestar digital a las familias por el cuidado de la salud mental

El vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, visita una exposición sobre bienestar social. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Diputación de Almería ha puesto en marcha un taller práctico sobre bienestar digital dirigido a las familias en el marco de una campaña para el cuidado de la salud mental y el cuidado psicológico.

En concreto, según ha indicado la institución provincial en una nota, se trata del taller práctico 'Herramientas para el bienestar digital de las familias' y la campaña 'Cuida tu bienestar mental'; con los que se ofrecerán recurso para cuidar la salud emocional, reconocer situaciones de riesgo y favorecer la búsqueda de apoyo cuando sea necesario.

El trabajo se focaliza desde el ámbito de las adicciones, donde la Diputación de Almería "está incidiendo especialmente en la importancia de prevenir factores como el aislamiento, la desesperanza, la impulsividad o las dificultades para gestionar emociones intensas".

El vicepresidente y diputado provincial de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha destacado que "prevenir significa poner herramientas al alcance de las personas antes de que se agrave". "Desde la Diputación queremos contribuir a que hablar de salud mental sea cada vez más natural, aprender a reconocer las señales de alerta y, sobre todo, recordar que pedir ayuda es fundamental cuando la necesitamos", ha añadido.

Escobar ha señalado además que "la Diputación cuenta con profesionales que trabajan cada día con personas y familias de toda la provincia y conocen de primera mano estas situaciones. Con esta campaña y con el próximo taller queremos aprovechar esa experiencia para ofrecer consejos y herramientas que puedan ser útiles en el día a día".

El taller 'Herramientas para el bienestar digital de las familias', tendrá lugar el 24 de septiembre, de 17,30 a 20,00 horas, en el salón de actos de la UNED de Almería. La actividad, de carácter gratuito, será impartida por el psicólogo clínico y divulgador Alberto Soler y nace como respuesta a los retos que plantea la creciente presencia de dispositivos digitales en el entorno familiar.

El uso excesivo de pantallas, los conflictos derivados de su utilización, las dificultades de autorregulación o la exposición a determinados contenidos son algunos de los aspectos que se abordarán desde una perspectiva práctica y basada en herramientas psicológicas.

La iniciativa está dirigida a familias, AMPA, entidades asociativas de la Red de Adicciones, del Consejo Provincial de Familia y del Consejo Provincial de Mujeres, con el propósito de facilitar recursos que permitan gestionar de manera saludable el uso de la tecnología y fomentar una convivencia familiar positiva.

Junto a esta acción, los psicólogos y psicólogas de los Centros de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones de la provincia han elaborado conjuntamente una serie de recomendaciones psicológicas preventivas bajo el lema 'Cuida tu bienestar mental'. En la iniciativa participan los centros del Servicio Provincial de Drogodependencias, Berja, Macael, Vélez Rubio, Vera y Roquetas de Mar.

La campaña pretende ofrecer a la ciudadanía un recurso sencillo y accesible para incorporar hábitos que favorezcan el bienestar emocional y refuercen factores de protección frente a situaciones de riesgo. Entre sus principales mensajes se encuentran hablar cuando algo preocupa, escuchar las señales del propio cuerpo, centrarse en el presente, tratarse con amabilidad, completar pequeños objetivos o realizar ejercicio físico y actividades al aire libre.

Los profesionales recuerdan especialmente la importancia de romper el aislamiento y expresar aquello que genera preocupación o malestar, ya que sentirse escuchado y encontrar apoyo puede resultar fundamental en situaciones de especial vulnerabilidad. También se incide en reconocer las propias emociones y adquirir herramientas que permitan afrontar el estrés y las dificultades de una manera más saludable.

La campaña presta además especial atención a la relación entre adicciones y salud mental. El documento elaborado por los profesionales explica que las adicciones, tanto relacionadas con sustancias como comportamentales, pueden estar asociadas a una mayor impulsividad, sentimientos de desesperanza o vacío y dificultades para gestionar emociones intensas.