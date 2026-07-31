La Diputación de Almería reafirma su compromiso con los proyectos de El Ejido tras la toma de posesión de Julia Ibáñez

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto a la nueva alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, tras su toma de posesión. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha reafirmado el compromiso de la institución con los proyectos transformadores de El Ejido durante la toma de posesión de Julia Ibáñez como alcaldesa, primera mujer en ocupar la Alcaldía en la historia del municipio.

García Alcaina ha asistido este viernes al pleno de investidura celebrado en el Ayuntamiento ejidense, en el que Ibáñez ha sustituido a Francisco Góngora, quien ha asumido el cargo de delegado del Gobierno andaluz en Almería.

El presidente provincial ha felicitado a la nueva alcaldesa y ha asegurado que "sabrá estar a la altura de la ocasión porque está muy preparada y tiene un gran equipo y una amplia experiencia en la gestión".

"El Ejido es uno de los motores de creación de riqueza y empleo de la provincia y de Andalucía, y emblema agrícola internacional, y en esta nueva etapa estoy convencido de que consolidará y potenciará ese liderazgo", ha señalado.

Asimismo, García Alcaina ha mostrado el "firme compromiso" de la Diputación "con los grandes proyectos transformadores que emprende el municipio y que redundan no solo en el bienestar de los ejidenses, sino también en la mejora de los servicios y la calidad de vida de toda la comarca".

Entre estas actuaciones, ha destacado las obras ejecutadas en los nuevos pabellones de El Ejido y Almerimar, que cuentan con una inversión superior a diez millones de euros.