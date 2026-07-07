La Diputación de Almería rehabilitará el camino de acceso a Calar Alto desde el cruce de 'Venta Luisa'

Camino de Calar Alto. En archivo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha anunciado que rehabilitará el camino de acceso a Calar Alto desde el cruce de 'Venta Luisa' y que discurre por tres términos municipales: Gérgal, Bacares y Olula de Castro.

El presidente, José Antonio García, ha adelantado que el expediente de las obras ya se encuentra en pleno proceso de contratación para la mejora de un tramo de más de 4 kilómetros que conectan el Observatorio y la A-1178.

Cabe mencionar que este tramo que va a ser mejorado gracias a las inversiones provinciales será el final de la décimo segunda etapa de La Vuelta Ciclista a España 2026, entre Vera y Calar Alto, el próximo 4 de septiembre. Además, esta vía es un recurso turístico de primer nivel porque conecta con el Observatorio que se ha consolidado como epicentro del turismo industrial de la provincia.

"Desde la Diputación de Almería seguimos cumpliendo nuestro compromiso de vertebrar el territorio y mejorar de forma real la seguridad de nuestras carreteras. Vamos a actuar en más de cuatro kilómetros de firme en un camino que discurre por los municipios de Gérgal, Bacares y Olula de Castro. Con una inversión de 340.000 euros vamos a garantizar una circulación fluida y segura", ha explicado el presidente de la institución provincial.

En este sentido, ha remarcado que se va a mejorar una infraestructura que "potencia la movilidad, la ciencia, el turismo y el futuro de nuestra provincia".

La institución provincial ha remarcado la importancia de esta obra, dado que en los meses de verano ve incrementado, sobremanera, el tráfico rodado.

En contexto, en la actualidad, el camino municipal que comunica el Observatorio Astronómico de Calar Alto con la carretera autonómica A-1178, se encuentra en un "dudoso estado de conservación", con "una rodadura muy deteriorada, con un trazado sinuoso adaptándose al terreno en que se encuentra y una calzada reducida que supone dificultades para la circulación y para la seguridad vial".

El proyecto contempla la rehabilitación del firme para solucionar estas deficiencias y adaptar la infraestructura al volumen de vehículos que soporta actualmente. La actuación se va a realizar en un tramo de 4.145 metros de longitud y 5,70 metros de ancho.

La intervención técnica consistirá en la aplicación de un tratamiento previo con emulsión asfáltica sobre el pavimento antiguo, para proceder posteriormente a la extensión de una capa de 5 centímetros de aglomerado asfáltico en caliente.