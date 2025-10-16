La Diputación de Almería reivindica el papel de las instituciones provinciales para fomentar la cohesión territorial

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, firma en el libro de honor de la Diputación de Huelva en presencia de su homólogo onubense, David Toscano. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

El Salón de Plenos de la Diputación de Huelva ha acogido este jueves la jornada 'Las diputaciones en el centenario del Estatuto Provincial', un encuentro nacional organizado por la Fundación Democracia y Gobierno Local en colaboración con la institución onubense, que ha reunido a representantes de diputaciones de toda España para reivindicar su papel en la cohesión territorial y analizar el pasado, el presente y el futuro de estas corporaciones locales.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, quien ha inaugurado la jornada junto al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha subrayado que esta es una jornada "para reflexionar sobre el futuro del modelo provincial".

Asimismo, ha señalado que también sirve "para reforzar nuestro compromiso con el estudio, la defensa y la modernización de las administraciones provinciales, reivindicando su papel esencial en la vertebración territorial, el desarrollo económico y la promoción del talento y la identidad de sus municipios".

En un comunicado, remitido por la institución provincial de Almería, Toscano ha destacado que "el centenario del Estatuto Provincial nos recuerda que la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y el equilibrio entre los municipios siguen siendo la esencia de nuestra labor".

Por su parte, el presidente almeriense ha señalado que "las diputaciones son una herramienta fundamental para vertebrar el territorio, crear e igualar oportunidades sin importar el código postal que se tenga".

"Desde hace más de 200 años, las diputaciones trabajan para mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos en el conjunto del país. Hoy conmemoramos el centenario del Estatuto Provincial, donde por primera vez se reconocieron a las diputaciones sus competencias. En la jornada se ha ensalzado el papel histórico de las instituciones provinciales"", ha manifestado García.

En esta línea, ha expuesto que "una diputación afronta todo tipo de proyectos, desde arreglar y mantener carreteras que comunican a las personas, llevar agua a todos los rincones, promocionar el turismo, defender el patrimonio, acercar la cultura y el deporte a todos los ciudadanos y, en definitiva, igualar oportunidades entre personas, vivan donde vivan".

Asimismo, ha felicitado a la Diputación de Huelva y a la Fundación Democracia y Gobierno Local por la realización de esta jornada que, como ha apuntado, "sirve para seguir generando sinergias y puntos de unión que fortalezcan el municipalismo y la independencia de los gobiernos locales, al tiempo que se ensalza su papel en la sociedad".

El presidente de la Diputación de Almería ha expuesto algunas medidas llevadas a cabo por la institución provincial almeriense como ejemplos de éxito en asuntos como la creación e igualdad de oportunidades o en la fijación de la población.

En este sentido, ha enumerado el plan contra la exclusión financiera con la instalación de cajeros multiservicio, el programa para que todos los municipios cuenten con al menos un bar-tienda, el logro de la deuda cero que "permite afrontar más inversiones y planes especiales", o los datos de crecimiento poblacional en los últimos años, "donde se ha crecido en más del 70 por ciento de los pueblos almerienses".

Por su parte, el secretario general de la Diputación de Sevilla, Fernando Fernández-Figueroa, ha puesto de relieve "la importancia de las instituciones provinciales en el crecimiento y desarrollo de España" y, al mismo tiempo, ha precisado que "este foro va a analizar el pasado y el presente para que podamos afrontar el futuro y desafíos de estas instituciones".

El director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Alfredo Galán, ha subrayado que "el objeto de la jornada reside en el estudio de la situación actual de las diputaciones con ocasión de la celebración del centenario del Estatuto Provincial".

A continuación, ha destacado tres rasgos por los que las diputaciones resultan útiles en la actualidad: "su carácter secular, su capacidad de adaptación a los cambios sobrevenidos, su vinculación al constitucionalismo y su rango constitucional".

UN SIGLO DEL ESTATUTO PROVINCIAL

El programa conmemorativo ha incluido dos mesas de debate y una conferencia final centradas en la evolución de las diputaciones desde la aprobación del Estatuto Provincial de 1925 hasta su papel actual.

En la primera mesa, titulada 'Las diputaciones provinciales desde el Estatuto Provincial hasta nuestros días', han intervenido Valentín Merino Estrada, secretario general del Ayuntamiento de Valladolid, y Enrique Orduña Rebollo, jurista e historiador, quien ha presentado el libro 'Historia de las diputaciones provinciales', editado por la Fundación Democracia y Gobierno Local.

La segunda sesión, 'Las claves del Estatuto Provincial: competencias, organización y financiación', ha reunido a Jesús Cobos Climent, secretario general de la Diputación de Córdoba, y José Manuel Farfán Pérez, tesorero de la Diputación de Sevilla, bajo la moderación de Petra Mahillo García, secretaria general de la Diputación de Barcelona.

PRESENTACIÓN DE UN NUEVO LIBRO EDITADO POR LA DIPUTACIÓN DE HUELVA

El secretario general de la Diputación onubense, Rafael J. Vera Torrecillas, ha sido el encargado de presentar la ponencia de clausura, impartida por Miguel Ángel Chamocho Cantudo, catedrático de la Universidad de Jaén, titulada 'Diputaciones provinciales: historia, actualidad y desafíos para el futuro'.

En el marco de esta sesión se ha presentado el libro 'El poder provincial en el franquismo y en la Transición', editado por la Diputación de Huelva, una obra que analiza el papel institucional, político y social de las corporaciones provinciales durante uno de los periodos más determinantes de la historia contemporánea española.

La clausura ha corrido a cargo de José Luis Moreno Torres, gerente de la Fundación Democracia y Gobierno Local, y de Alberto Fernández Rodríguez, vicepresidente segundo de la Diputación de Huelva.