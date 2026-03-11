La Diputación de Almería reivindica el talento femenino del realismo durante el Consejo Provincial de Mujeres

Consejo Provincial de Mujeres celebrado en la Antigua Capilla del Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha celebrado este miércoles el Consejo Provincial de Mujeres, que ha vuelto a reunir a las 89 asociaciones que forman parte de este órgano de participación en la Antigua Capilla del Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec).

La sesión ha tenido además un marcado carácter "simbólico" al desarrollarse en una sala presidida por una obra protagonizada por una mujer, Santa María Magdalena, y por ser la primera que preside el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina.

La jornada ha incluido un desayuno de convivencia en la cafetería del Murec antes de dar paso a la sesión de trabajo del plenario, lo que ha "consolidado este espacio cultural como un punto de encuentro para el diálogo y la reivindicación de los derechos de la mujer en la provincia", según ha señalado la institución supramunicipal en una nota.

El presidente provincial ha destacado la idoneidad del escenario y lo ha definido como la "catedral del realismo". Asimismo, ha señalado que la figura de María Magdalena, plasmada por Andrés García Ibáñez en el desierto de Tabernas, representa a una mujer "independiente, valiente y leal que desafió las barreras de su época".

"Magdalena permaneció al pie de la cruz sin apartar la mirada ante la injusticia, sino enfrentándose a ella y acompañando a Jesús hasta su último aliento. Su ejemplo es evidencia del papel imprescindible que han desempeñado las mujeres a lo largo de la historia", ha afirmado García Alcaina.

El acto ha servido para reivindicar la aportación creativa de las mujeres al movimiento realista. Las asistentes han podido conocer una perspectiva que ensalza el talento femenino presente en el museo y que rescata del silencio a artistas como María Moreno, Amalia Avia, Isabel Quintanilla, Esperanza Parada o Carmen Laffón, cuyas obras cuelgan junto a las de artistas como Sorolla o Antonio López.

Tras la bienvenida institucional, el plenario ha continuado bajo la dirección del vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, y de la diputada de Igualdad y Familia, Lorena Nieto.

El presidente ha reiterado el compromiso de la Diputación de trabajar "codo con codo" con las 89 asociaciones de mujeres de los 103 municipios de la provincia "para alcanzar la igualdad de oportunidades y luchar contra la violencia de género".

"Contamos con vosotras para consensuar las políticas que nos ayuden a alcanzar la igualdad real en toda la provincia", ha señalado García Alcaina, quien también ha agradecido la labor diaria de este tejido asociativo, que hace de Almería "una tierra mejor".

Asimismo, ha querido dirigirse a una trabajadora de la institución provincial, pionera en los servicios de Igualdad de la Diputación, que afronta su jubilación.

Se trata de Lola González, que se retira tras 40 años de servicio en la institución provincial, justo en el año en el que se han instaurado los Premios 'Ana Amalia González', creados en honor a su hermana y destinados a divulgar y promover la salud en las mujeres. Ana Amalia González fue la primera agente de Igualdad de la Diputación Provincial.