La Diputación de Almería respalda la XX Semana Cultural de la Asociación 'Puerta de Europa' del 7 al 11 de octubre

La diputada provincial de Almería Almudena Morales junto a representantes de la Asociación de Vecinos ‘Puerta de Europa’, durante la inauguración de la XX Semana Cultural en el Patio del Mandarino. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos 'Puerta de Europa' ha inaugurado en el Patio del Mandarino su XX Semana Cultural, una cita que cuenta con el respaldo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería y que incluye conferencias, una visita guiada y una ruta fotográfica por el Barrio del Santo.

La programación se desarrollará del 7 al 11 de octubre, con diferentes actividades dirigidas a poner en valor la historia, la identidad y el patrimonio de la ciudad, según ha informado la institución supramunicipal en un comunicado.

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha dado la bienvenida a los vecinos reunidos en este escenario y ha destacado que "esta asociación cumple tres décadas de trabajo para la ciudad, para un barrio con tanta tradición, enclavado en el corazón de Almería y que, gracias a iniciativas como esta, sigue palpitando con fuerza".

Morales ha felicitado a la presidenta de la Asociación, Elodia Ortiz, y a todas las personas que forman parte de la asociación, al subrayar que "las administraciones siempre necesitan personas comprometidas que apuesten por su territorio y lo pongan en valor" y ha añadido que "en este caso, vuestra asociación y su dinamismo son ejemplo de ello".

Por su parte, Ortiz ha agradecido a las administraciones que les hayan permitido disfrutar de "este magnífico Patio del Mandarino para presentar nuestra vigésima Semana Cultural, un evento que ya celebramos aquí desde hace varios años".

"Quiero dar las gracias tanto al Ayuntamiento como a la Diputación. Siempre que nos acercamos a pedir lo que sea, están dispuestos, facilitan las cosas y, de verdad, el camino con vosotros siempre es fácil y bonito. Hacemos esto por la comunidad, pero sobre todo por vosotros, por los vecinos", ha añadido.

El coronel Soriano ha realizado una reflexión sobre el asociacionismo desde una perspectiva militar y cartesiana. Ha subrayado que, "al igual que su propia asociación de veteranos, las asociaciones de vecinos deben ser apolíticas y no estar vinculadas a partidos, ya que su fin es aunar esfuerzos en defensa del barrio y representar los intereses ciudadanos".

Asimismo, ha defendido que el asociacionismo es un complemento del sistema representativo, que fortalece la estructura democrática y permite a los ciudadanos "hacer llegar su opinión" a quienes toman las decisiones políticas para enriquecer el debate.

UNA SEMANA DE CONFERENCIAS, HISTORIA Y PATRIMONIO

El programa arranca el martes 7 de octubre con el ciclo de conferencias en el Museo de la Guitarra Antonio de Torres, a las 18,30 horas y con entrada libre hasta completar aforo. La primera cita estará dedicada al tema 'Las personas mayores en el siglo XXI', a cargo de Antonio Gutiérrez Paredes.

El miércoles 8 de octubre, será el turno de la conferencia 'Cristóbal Colón. Judío, converso o cristiano', impartida por Carmelo López Carrique, mientras que el jueves 9 de octubre, Ginés Valera Escobar ofrecerá la charla 'El legado arquitectónico de Enrique López Rull'. Todas las sesiones se celebrarán en el mismo espacio, ubicado en la Ronda del Beato Diego Ventaja.

El viernes 10 de octubre, a las 20,00 horas, se ha programado una visita guiada bajo el título 'Paseos y zancajeos por Almería, pequeños detalles para un patrimonio histórico', conducida por Antonio Andrés Díaz Cantón, con punto de encuentro en la Plaza Flores.

La actividad se trasladará el sábado 11 de octubre al Barrio del Santo del Cerro de San Cristóbal, donde José Blas Fuentes Mañas dirigirá una ruta fotográfica que partirá a las 10,00 horas desde la Plaza de Tomatito, junto a los refugios.