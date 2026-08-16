La Diputación de Almería y Santa Fe de Mondújar preparan con 225.000 euros los terrenos del futuro parque multiaventura

El diputado Antonio Jesús Rodríguez y la alcaldesa de Santa Fe de Mondújar, Trinidad Góngora, durante la visita a las obras en el entorno del Camino de La Torre. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Santa Fe de Mondújar preparan los terrenos del futuro parque rural multiaventura con una actuación de 225.000 euros que acondicionará una parcela municipal y la dotará de un nuevo acceso rodado y peatonal desde el Camino de La Torre.

El diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha visitado junto a la alcaldesa de Santa Fe de Mondújar, Trinidad Góngora, las obras que se encuentran actualmente en ejecución en el entorno del Camino de La Torre a través de los Planes Provinciales.

La actuación pretende acondicionar una parcela de titularidad municipal ubicada en la zona suroeste del núcleo urbano, según ha indicado la institución provincial en una nota.

El proyecto, que establece un plazo de ejecución de cinco meses, contempla la construcción de un acceso para vehículos de doble sentido y cinco metros de anchura, pavimentado con aglomerado asfáltico, así como un itinerario peatonal en rampa de 2,70 metros de ancho con acabado de hormigón impreso. En la zona final se ejecutará un espacio circular que facilitará el cambio de sentido de los vehículos.

Rodríguez ha destacado que "los Planes Provinciales permiten transformar actuaciones necesarias para los ayuntamientos en mejoras reales para sus vecinos. En este caso estamos creando un acceso más seguro, cómodo y accesible y, al mismo tiempo, preparando un espacio municipal que podrá albergar nuevos proyectos en el futuro".

El futuro parque rural multiaventura estará concebido para acoger actividades recreativas vinculadas al ocio, la naturaleza y el atractivo turístico del municipio.

El diputado de Fomento ha señalado, además, que "desde la Diputación trabajamos junto a los ayuntamientos para que los municipios, especialmente los de menor población, puedan seguir mejorando sus infraestructuras y generar nuevas oportunidades".

"Cada inversión de los Planes Provinciales responde a una necesidad concreta y contribuye a mejorar la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo de nuestros pueblos", ha subrayado.

La actuación permitirá también mejorar las condiciones de seguridad en este entorno. La parcela se encuentra elevada hasta unos cuatro metros respecto al Camino de La Torre y los actuales muros de mampostería y hormigón presentan un "importante estado de deterioro", por lo que el proyecto contempla su demolición y sustitución por nuevos muros perimetrales de hormigón armado.

Además, se eliminará parte del terraplén existente y los nuevos muros quedarán retranqueados respecto a su posición actual. Esta solución permitirá mejorar la visibilidad en una curva del Camino de La Torre y despejar la visión en "uno de los puntos más comprometidos" del trazado.

Las obras incorporan igualmente elementos de protección para vehículos y peatones, como barandillas y pasamanos, así como trabajos de movimiento de tierras, pavimentación, reposición de posibles servicios afectados y gestión de residuos.