La Diputación de Almería y Tabernas inauguran el nuevo Centro Deportivo Municipal de casi 1.000 metros cuadrados

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto al alcalde de Tabernas, José Díaz Ibáñez, y otros representantes institucionales, durante la visita al nuevo Centro Deportivo Municipal. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

TABERNAS (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Tabernas han inaugurado este martes el nuevo Centro Deportivo Municipal, una infraestructura de cerca de 1.000 metros cuadrados distribuida en tres niveles que ha contado con el apoyo de la institución provincial tanto para su construcción como para el equipamiento y la adquisición de maquinaria.

Según ha concretado la Diputación en una nota, la construcción del edificio se ha financiado a través de los Planes Provinciales con una inversión de 888.513 euros, de los que 611.000 euros han correspondido a la Diputación y 252.901 euros al Ayuntamiento.

A esta cantidad se ha sumado una aportación provincial de 109.179 euros destinada íntegramente a dotar al centro de maquinaria y material deportivo de última generación.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Tabernas, José Díaz Ibáñez, han presidido el acto inaugural del gimnasio. Tras recorrer las instalaciones y descubrir la placa inaugural, García Alcaina ha afirmado que el espacio era "más que necesario y merecido por los vecinos del municipio".

Asimismo, ha señalado que "este espacio deportivo es la muestra palpable de la importancia de la colaboración institucional" y ha asegurado que el gimnasio "cuidará la salud de las próximas generaciones de taberneros". En este sentido, ha destacado las escuelas deportivas del municipio y eventos como la Carrera del Desierto o la Titan Desert, que pasará por Tabernas.

García Alcaina ha invitado a los vecinos a disfrutar de las instalaciones y ha asegurado que desde la Diputación de Almería seguirán "apoyando proyectos que apuesten por el deporte, mejoren la calidad de vida e igualen los servicios entre los almerienses".

Por su parte, el alcalde de Tabernas ha señalado que desde que asumió la Alcaldía, una de sus prioridades ha sido el deporte, tanto con la mejora de las instalaciones existentes como con la creación de nuevos espacios. Díaz Ibáñez ha calificado el gimnasio como una infraestructura "muy demandada" que, "tras superar distintas dificultades, por fin es una realidad para todos los vecinos".

El regidor ha destacado también la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación y ha señalado que la obra ha supuesto una inversión total que "supera el millón de euros", con una aportación municipal del 30 por ciento. Asimismo, ha indicado que forma parte de un conjunto de proyectos que superan los 3,5 millones de euros y que seguirán transformando el municipio durante los próximos meses.

Díaz Ibáñez ha expresado su agradecimiento a la Diputación de Almería y a su presidente por su compromiso con Tabernas, así como al esfuerzo de su equipo de gobierno para sacar adelante estos proyectos, y ha deseado que los vecinos "hagan suyo" el nuevo centro deportivo.

EQUIPAMIENTO

El nuevo Centro Deportivo Municipal ha permitido aprovechar y finalizar una estructura preexistente en el complejo polideportivo. Sus cerca de 1.000 metros cuadrados están distribuidos en tres niveles y se han diseñado bajo criterios de "total accesibilidad".

La planta baja, con doble acceso, dispone de vestíbulo, ascensor, zona de recepción, vestuarios, aseos adaptados y una gran sala deportiva diáfana. La primera planta cuenta con otras tres salas polivalentes para distintas actividades dirigidas y una terraza cubierta orientada hacia el Castillo de Tabernas, mientras que la cubierta incorpora un cerramiento perimetral para ocultar las unidades de climatización y preservar la estética arquitectónica del edificio.

En cuanto al equipamiento, la zona cardiovascular dispone de cintas de correr con pantallas LED e inclinación del 15 por ciento, elípticas, bicicletas estáticas y de brazos y una máquina de escaleras 'ClimbMill'.

El área de fuerza incluye una multiestación de ocho puestos para trabajo simultáneo, prensa de piernas a 45 grados, una máquina Smith de barra guiada y distintas máquinas para grupos musculares.

La dotación se completa con una zona de pesos libres equipada con bancos multiajustables, discos olímpicos de caucho y juegos de mancuernas de uretano de hasta 40 kilos.