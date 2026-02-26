La Diputación de Almería y UPTA abordan líneas de colaboración para dar apoyo a autónomos y emprendedores

El presidente de la Diputación de Almería se reúne con responsables de UPTA. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García, y el presidente nacional la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, han mantenido un encuentro para estudiar nuevas líneas de trabajo conjunto con las que dar apoyo a los profesionales autónomos, especialmente en los entornos rurales.

En concreto, según ha explicado la institución provincial en una nota, se ha abordado la situación del trabajo autónomo en la provincia y las posibles líneas de colaboración entre Diputación y UPTA.

En este sentido, han repasado el proyecto que puso en marcha UPTA, con el apoyo económico de la institución, para prestar un servicio integral de apoyo al trabajo autónomo en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes.

Este proyecto permitió llegar directamente a 164 personas trabajadoras autónomas y emprendedoras mediante actuaciones en 18 municipios. El servicio de información, asesoramiento y asistencia técnica especializada incluyó consultas y trámites desde la constitución de la empresa, hasta otros temas como seguridad social, fiscalidad, financiación, digitalización y economía verde, entre otros.

Los presidentes han acordado que los equipos técnicos de la institución y la organización mantengan contactos para poder impulsar de nuevo acciones que permitan potenciar el trabajo autónomo, sobre todo, en los municipios de la provincia menores de 5.000 habitantes.

En la reunión han estado presentes la diputada provincial de Emprendimiento, Esther Álvarez, así como la responsable institucional y jurídica de UPTA España y responsable de la Delegación de Andalucía, Inés Mazuela, y la técnico de UPTA en Almería, Yaisa Rosas.