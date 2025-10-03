La Diputación de Almería valora los casi 25 millones de fondos europeos captado para el Levante, Almanzora y los Vélez

ALMERÍA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha logrado una subvención de fondos europeos Feder de casi 25 millones de euros para fomentar el desarrollo urbano sostenible medioambiental, social y económico de las comarcas del Levante, Los Vélez y el Almanzora.

Según ha informado la institución provincial, la Secretaría General de Fondos Europeos ya ha hecho pública la resolución de la concesión del importe para desarrollar una "importante inversión económica", que coordinará la Diputación de Almería. Esta inversión será subvencionada en un 85 por ciento con fondos Feder y el resto, por la Diputación.

La institución ha valorado que la aportación permitirá materializar "grandes proyectos en los pueblos de estas comarcas" para así hacerlos "más humanos, accesibles y vertebrados".

Entre los proyectos contemplados se encuentran el bulevar de Vera, la mejora del frente costero de Mojácar, un plan de dinamización turística en la comarca o la construcción de un edificio multifuncional en Huércal-Overa, que será para la Mancomunidad de Municipios del Levante.

En el Almanzora se realizarán las obras para un edificio como centro de exposiciones y congresos con capacidad para mil personas en Albox o una vía verde que conectará todos los municipios de la comarca del Almanzora con Cosentino para fomentar el transporte en bici. También se adecuará y mejorará el Parque Municipal El Paseo en Tíjola.

En la comarca de Los Vélez se llevarán actuaciones de calado similar al resto de comarcas como la rehabilitación y modernización de diferentes espacios públicos o la accesibilidad urbana en todos los municipios, espacios deportivos o la construcción de un espacio escénico en María, entre otros muchos.

El vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, ha valorado el "formidable trabajo" realizado el Área de Captación de Fondos Europeos a la hora de acceder a los fondos, siendo una de las mayores cantidades percibidas por una diputación en España.

Giménez ha enumerado algunas de las actuaciones que se enmarcan en estos proyectos como, por ejemplo, "la apuesta por la vertebración del territorio y la mejora de la calidad de vida de todos y cada uno de los almerienses".

"Entre las acciones más destacadas encontramos la creación de bulevares, de espacios escénicos, las mejoras del frente costero de algunos municipios o vías verdes. En definitiva, se va a regenerar las zonas urbanas y a dotar de nuevas zonas verdes todas y cada una de estas comarcas", ha dicho Giménez.

El vicepresidente ha reiterado su felicitación a todos los profesionales y técnicos de la Diputación, así como del resto de instituciones, "por un valioso trabajo en conjunto y dinámica coordinación entre áreas y administraciones para hacer realidad este objetivo".

"El intenso y riguroso trabajo de tantos meses se ve ahora recompensado gracias a la calidad e idoneidad de los proyectos presentados que han recibido una alta valoración", ha valorado antes de destacar que los proyectos para el Almanzora y Los Vélez están entre los menores valorados de Andalucía en la categoría de Áreas Urbanas Funcionales.

Estos proyectos, conocidos también como Planes EDIL o Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales, persiguen fomentar el desarrollo urbano sostenible de todos los municipios.

Se apoya de este modo actuaciones concretas en cada localidad para promover una transformación económica, social y medioambiental. Entre otros propósitos se busca mejorar la vertebración territorial, promover la eficiencia y, en definitiva, que las entidades locales se conviertan en lugares más sostenibles e inteligentes.