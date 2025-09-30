La Diputación de Almería vende otra vivienda a una familia en Abla gracias al alquiler con opción a compra

La diputada provincial de Vivienda de Almería, Ana Lourdes Ramírez, junto a uno de los nuevos propietarios. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha formalizado un nuevo contrato de venta en una de las viviendas protegidas arrendadas con opción a compra, en este caso en la promoción que la institución provincial impulsó en Abla y que ha permitido que 13 familias residan en estos dúplex.

Esta fórmula, puesta en marcha para facilitar el acceso a la vivienda, "avanza con éxito, ya que en la actualidad hay 67 viviendas ocupadas mediante esta modalidad de contrato en diez municipios de la provincia", según ha indicado la Diputación en un comunicado.

La diputada provincial de Vivienda de Almería, Ana Lourdes Ramírez, y los nuevos propietarios han formalizado el contrato de compraventa de esta vivienda protegida, tras haber disfrutado del régimen de alquiler del que se ha descontado el cien por ciento de las cuotas abonadas.

Ramírez ha asegurado que "el régimen de alquiler con opción a compra está funcionando muy bien en nuestras promociones" y ha recordado que con este sistema "se facilita a los ciudadanos el acceso a una vivienda protegida con unos precios muy asequibles".

En este sentido, la diputada ha apuntado que los alquileres se sitúan entre 150 y 200 euros mensuales. Transcurridos los plazos que se incluyen en el contrato, generalmente diez años, las rentas abonadas durante el arrendamiento se descuentan íntegramente como parte del precio de compra del inmueble.

De esta forma, los arrendatarios, al ejercer la opción a compra, se convierten en propietarios. "Los arrendatarios, con el pago de sus rentas mensuales, se ahorran la entrada de la vivienda y se subrogan en la hipoteca pendiente de la vivienda, de la que se harán cargo hasta finalizar el pago de la misma", ha señalado Ramírez.

Esta promoción de Abla cuenta con 13 viviendas tipo dúplex, con tres dormitorios, salón, cocina, baño completo y aseo, y varias terrazas. El precio de venta de cada casa es de en torno a 65.000 euros, "lo que contribuye a fijar la población y dar oportunidades a los adjudicatarios de seguir viviendo en su municipio".

La diputada ha destacado que esta iniciativa "no sólo facilita el acceso a la propiedad en municipios pequeños y medianos, sino que también actúa como un pilar fundamental en la lucha contra la despoblación en el interior".

"Al proporcionar hogares dignos y económicos, la institución crea nuevas oportunidades, revitaliza los municipios y contribuye a garantizar la permanencia de familias jóvenes en el medio rural", ha aseverado.

El Área de Vivienda de la Diputación Provincial tiene promociones en 16 municipios de la provincia. Un total de 67 están calificadas en este régimen de alquiler con opción a compra y cerca de 240 han sido ya vendidas.

Actualmente, todas las viviendas de la Diputación están alquiladas, "algo lógico dados los precios de venta y rentas de alquiler comentados y que están al alcance de la mayor parte de la población".