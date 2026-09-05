La Diputación entrega el Escudo de Oro de la Provincia a Mariano Espín Quirante

Acto de entrega del Escudo de Oro de la Provincia de Almería a Mariano Espín Quirante. - DIPUTACION DE ALMERIA

ALMERÍA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El patio de luces del Palacio Provincial ha acogido un año más un "emotivo acto" de entrega del Escudo de Oro de la Provincia, una de las principales distinciones que entrega la institución. Mariano José Espín Quirante, secretario general de la Diputación de Almería entre 2004 y 2026, ha recibido el Escudo de Oro de la Provincia a manos del presidente, José Antonio García Alcaina, como reconocimiento a una vida dedicada al servicio público y a mejorar los servicios, infraestructuras y la calidad de vida de los 103 municipios almerienses.

Mariano José Espín Quirante tomó posesión como secretario general de la Diputación Provincial de Almería en 2004. Fue el inicio de una relación entre la institución y este funcionario de carrera de Administración Local con habilitación de carácter nacional que ha visto cómo en estos años la casa de los pueblos ha afrontado y superado los retos más importantes de su historia, ha destacado el organismo provincial en una nota.

Mariano Espín comenzó su carrera en su Granada natal, primero como secretario general del Ayuntamiento de Guadix y, antes de llegar a Almería, con el mismo cargo en el Ayuntamiento de Baza. La adjudicación definitiva y nombramiento del cargo que ha desempeñado hasta su merecida jubilación se hizo efectiva el 2 de noviembre de 2005, el año de los Juegos Mediterráneos. El último Pleno en el que participó como secretario fue el celebrado el 29 de mayo de 2026.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha explicado que "Mariano es una de esas personas que siempre quieres tener a tu lado. Por su honestidad, transparencia, capacidad de trabajo, ilusión, pero, sobre todo, porque te contagia la energía positiva y campechana que le acompaña y que ayuda a que todo sea más fácil. Trabajador, cercano y constante, siempre preocupado por el equipo y el bien de la provincia en todos los mandatos y con los cinco presidentes que ha coincidido en este tiempo".

Asimismo, García Alcaina ha compartido con el público que cuando tomó posesión como presidente de Diputación su familia le trasladó la preocupación por la gran responsabilidad que supone este cargo y, como ha apuntado, "les dije, estad tranquilos porque tengo la seguridad y certeza de estar asistido por los mejores y, en este caso, por el mejor: Mariano".

Por último, el presidente ha repasado los grandes logros de la institución y a los que Mariano Espín ha contribuido a hacer realidad como los grandes proyectos de recuperación patrimonial con el Murec y el impulso al Cortijo del Fraile como emblema, y otro tipo de iniciativas que han convertido a la Diputación de Almería en referente nacional como el Plan Contra la Exclusión Financiera, los bares tienda, las inversiones de los Planes Provinciales, la Estrategia Almería 103.

"Personas como tú hacen que nos sintamos orgullosos de quienes nos dedicamos al servicio público. La provincia ha perdido a su mejor secretario, pero Juani; sus cuatro hijos Mariano, Javier, Francisco y Laura, y su nieto Pablo ganan al mejor marido, padre y abuelo. El Escudo de Oro que te entregamos simboliza la gratitud eterna de toda la provincia a una vida dedicada al servicio de Almería. Lúcelo con orgullo cerca del corazón para que siempre recuerdes que nosotros te tenemos a ti en el nuestro", ha concluido García Alcaina.

Por su parte, el homenajeado ha dado las gracias a sus compañeros, familiares y amigos que le han acompañado en este día tan especial y ha señalado que "he intentado cumplir con el juramento promesa que hice al tomar la posesión del cargo, es decir, actuar con fidelidad al cargo y ser respetuoso con el deber de neutralidad que impone el Estatuto Básico del Empleo Público. Creo haber desempeñado correctamente las dos funciones principales que asigna la Secretaría la normativa de Funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional, es decir, la fe pública".

Asimismo, Espín hizo extensivo el agradecimiento por la concesión de este reconocimiento al presidente de Diputación y a la institución y comentó que "pensaba que era el Escudo de la Diputación y ese, todavía, puede ser que me lo merezca. Pero resulta que es el Escudo de la Provincia y eso ya es muy grande y tanto, no me lo merezco pero ya que me lo habéis dado, lo acepto".

En su exposición, Espín Quirante repasó la gran evolución que ha experimentado la Diputación de Almería en los años que ha sido su secretario general y ensalzó la labor de todos sus compañeros y recordó que "cuando vine a Almería, en mi presentación en el Salón de Plenos, dije que Dipalme era un referente en la parte de Andalucía que yo conocía en cuanto a la asistencia técnica y jurídica a los municipios, afirmación que a día de hoy mantengo".

En el acto han intervenido otras personas, como amigos, compañeros de profesión y familiares que han aportado su visión sobre el homenajeado. Entre ellos ha intervenido uno de sus hijos, Juan Espín, que ha resaltado la faceta menos conocida de su padre: "Este reconocimiento no es por los años trabajados, es por la forma en los que los ha trabajado, por la cantidad de personas a las que ha ayudado, por los problemas que ha resuelto, por las horas dedicadas y por haber hecho las cosas siempre con la misma filosofía: trabajar, ayudar y hacer las cosas bien".

El director general de Servicios Centrales de Diputación, Cecilio Jesús Rubio, ha compartido con el público tres vertientes de su compañero y amigo como su trayectoria laboral, su carácter como compañero y la de amistad. "Es el mejor compañero que puede tener un empleado de la Diputación de Almería, alguien que se siente orgulloso de su institución y de las personas que la integran. Junto a él he disfrutado de los mejores años de mi vida profesional y, sobre todo, de su amistad", ha manifestado Cecilio Jesús Rubio.

Por otro lado, la presidenta de Cosital (Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local) y tesorera de la Diputación de Almería, María José Pérez, ha manifestado que "si hoy estás tan bien acompañado no es sólo por tu brillantez jurídica, sino por tu inmensa calidez humana. Por cierto, tú también se lo dices al presidente, pero tú también siempre has sido un hombre de pueblo".