Diputación impulsa la promoción de 'Costa de Almería' en Madrid, Portugal, Reino Unido y los países nórdicos

Diputación impulsa 'Costa de Almería' en Madrid, Portugal, Reino Unido y los países nórdicos - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha informado este domingo de que ha reforzado la presencia de Costa de Almería en los principales foros turísticos nacionales e internacionales, "acercando la excelencia del destino a profesionales del sector en España, Portugal, Reino Unido y los países nórdicos".

Según ha informado la institución provincial en una nota, la institución ha participado en encuentros estratégicos como las Jornadas Profesionales de Andalucía en Madrid y Portugal, el Aviareps Nordic Roadshow en Dinamarca y el evento 'A Night with the Stars' en Leeds, con el objetivo de "atraer nuevos mercados y afianzar la llegada de viajeros".

En Portugal, Costa de Almería estuvo presente en unas jornadas profesionales celebradas en Oporto y Lisboa, organizadas por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.

La acción reunió a empresas e instituciones andaluzas para reforzar la promoción conjunta del destino y "consolidarlo como referente en el mercado luso". De forma paralela, las Jornadas Profesionales de Andalucía en Madrid "permitieron actualizar y ampliar el conocimiento del destino entre agencias mayoristas y minoristas, potenciando su presencia en el mercado nacional".

En su primera participación en el Aviareps Nordic Roadshow, la marca turística almeriense se presentó en Copenhague ante profesionales de Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. Esta cita internacional, organizada por la empresa Aviareps, reunió a decenas de touroperadores, agentes de viajes y medios especializados, brindando una oportunidad clave para posicionar Costa de Almería en un mercado de alto interés estratégico.

Finalmente, el destino volvió a promocionarse en Reino Unido, principal emisor internacional de turistas hacia la provincia. La Diputación asistió en Leeds al evento 'A Night with the Stars', organizado por Jet2holidays y Jet2.com, que congregó a más de 1.000 profesionales del sector.

Esta acción contribuye a mantener el fuerte vínculo con el mercado británico, origen de uno de cada tres viajeros llegados este año al aeropuerto de Almería, que entre enero y septiembre recibió más de 636.000 turistas procedentes del Reino Unido.