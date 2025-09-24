La Diputación lamenta la muerte de la actriz Claudia Cardinale, premio 'Almería, tierra de cine' en 2004

Archivo - La actriz italiana Claudia Cardinale durante su paso por el AWFF en 2018, en Tabernas (Almería). - Rafael González - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha lamentado la pérdida de la actriz Claudia Cardinale (1938-2025), "una de las más célebres y queridas por el público" que han rodado en la provincia de Almería, donde en el año 2004 recibió además el premio 'Almería, tierra de cine' en el marco del festival Almería en Corto, germen del actual Festival Internacional de Cine de Almería.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, la actriz contribuyó "con su trabajo a engrandecer el legado de la provincia como una de las mejores localizaciones cinematográficas del mundo".

Claudia Cardinale participó en tres largometrajes rodados en paisajes almerienses: 'Mando Perdido' (Mark Robson, 1966), 'Hasta que llegó su hora' (Sergio Leone, 1968) y 'Twice upon a time in the west' (Boris Despodov, 2015). Siempre será recordada de forma especial por el cuarto western que Sergio Leone rodó en la provincia, 'Hasta que llegó su hora', al lado de Henry Fonda y Charles Bronson, "considerada como una de las cumbres de la historia de este género".

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha mostrado en nombre de la corporación su "pesar" por la pérdida de la actriz y ha trasladado sus condolencias a familiares y admiradores ante "la marcha de una de las estrellas más grandes que iluminaron con su talento las localizaciones cinematográficas almerienses".

"Su excelente trabajo en 'Hasta que llegó su hora' hará que Claudia Cardinale siempre permanezca en nuestro recuerdo como una de las actrices que hicieron posible la gran historia del cine en Almería. El premio 'Almería, tierra de cine' fue el reconocimiento que la provincia le brindó a su carrera y su relación con nuestra tierra. Descanse en paz", ha manifestado.

"TABERNAS DE CINE" EN 2018

La intérprete volvió a la provincia de Almería en 2018 en el marco del Almería Western Film Festival (AWFF) donde fue galardonada con el premio 'Tabernas de cine' por su contribución al género, coincidiendo con el 50º aniversario de la película 'Hasta que llegó su hora'.

La actriz italiana recibió este galardón en MiniHollywood Oasys y además inauguró su silla en el Paseo de Cine de Tabernas. "Tabernas es muy importante porque hace 50 años del rodaje con Sergio Leone --en referencia a la película 'Hasta que llegó su hora'--, es fantástico, por eso es muy importante para mí estar hoy aquí", trasladó entonces al dedicar el premio al director, según ha recordado el festival a través de sus redes.

Desde el AWFF han mandado también su "más sentido pésame a la familia, amigos y a todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla y trabajar junto a ella". "Claudia Cardinale, una de las grandes figuras del cine internacional, deja un legado imborrable, no solo por su extraordinaria carrera, sino por su generosidad, su amor por el cine y su vínculo con nuestra tierra, Tabernas, que siempre recordará su presencia con cariño y admiración", han subrayado.