La Diputación Provincial de Almería aprueba su presupuesto de 2021, que asciende a 216,5 millones de euros

ALMERÍA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación Provincial de Almería ha aprobado inicialmente este viernes los presupuestos de la institución supramunicipal para 2021, que ascienden a 216,5 millones de euros, con el voto favorable de los miembros del equipo de gobierno (PP), que tiene mayoría absoluta, y del portavoz de Cs, Rafael Burgos, mientras que los grupos de PSOE y Vox se han pronunciado en contra de las cuentas, a las que el partido de Abascal también había presentado enmiendas que han sido desestimadas.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, ha criticado la negativa de los socialistas a apoyar las cuentas planteadas por el equipo de gobierno --las primeras que se aprueban en la provincia-- al entender que las mismas han sido previamente dialogadas e incluyen, según han afirmado, "el 92 por ciento" de las aportaciones realizadas por el PSOE, que están con "nombre y apellido, e incluso paginadas" en el proyecto.

"Acabas de perder toda la influencia que pudieras tener en este equipo de gobierno como portavoz del PSOE", ha trasladado el presidente de la Diputación al portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, al que ha tuteado y llamado por su nombre en repetidas ocasiones durante su intervención, en la que ha afeado que la decisión de rechazar los presupuestos se viera condicionada por su partido, según ha deducido.

Así, se ha mostrado "perplejo" ante el "paripé" del que ha acusado al portavoz del principal grupo de la oposición, al que ha acusado de "reirse" del equipo de gobierno durante previas al pleno para negociar los presupuestos en unas reuniones, para las que tuvieron que ir "detrás vuestra con lazos para que os sentarais a negociar". "Has estado mareándonos", ha añadido García, quien ha afirmado haber recibido al menos nueve llamadas de alcaldes socialistas contrarios a la decisión de su grupo.

"¿Qué ganas con esto Juan Antonio? ¿Qué ganas perdiendo esa capacidad de influencia en este equipo de gobierno? ¿Ganas algo Juan Antonio?", le ha interpelado el máximo dirigente de la institución provincial, quien ha recalcado el interés por un "diálogo de verdad" desde la "lealtad" con los grupos de oposición para confeccionar unas cuentas ante las que "no teníamos porqué pedir opinión porque tenemos mayoría absoluta", pero para las que han pedido "créditos" para implementar las peticiones socialistas, según ha dicho.

Lorenzo, quien en su primera intervención anunció que su grupo iba a "posponer el apoyo a los presupuestos" porque el equipo de gobierno "pospone afrontar los problemas de la provincia", ha contestado en un turno posterior al presidente, a quien le ha dicho que "no debe personalizar la política". "El voto que hacemos es tan lícito, leal y legal como quieran tomárselo. Nuestra intención es que mejoren en la gestión, tenemos una visión distinta a la de ustedes", ha asegurado.

"Estamos en contra de su forma de hacer política y se lo hemos dicho muchas veces, no voy a permitir una amenaza por su parte en el ejercicio de mi responsabilidad como alcalde ni como representante del grupo socialista", ha añadido Lorenzo, quien cree que el tiempo "hará que nos entendamos, no somos un partido de bloqueo como ustedes hacen en otras administraciones".

El PSOE ha rechazado apoyar los presupuestos al entender que el documento "no es sensible con la realidad que nos ocupa". "Queremos que las políticas basculen hacia la provincia y no queden enmarcadas en la calle Navarro Rodrigo", ha añadido antes de entender que las acciones extraordinarias quedan "pospuestas" a una "posible incorporación de remanentes". "Nosotros no podemos apoyar estas cuentas, que son de trámite, no cuenten con nosotros para esto, no podemos acompañarles", ha incidido.

Ante esta postura, el portavoz del equipo de gobierno, Fernando Giménez, ha manifestado su sorpresa por que Vox y PSOE vayan "de la mano" en su negativa a las cuentas "casi con los mismos argumentos" cuando, en el caso de los socialistas, se incorporan "23 de las 25 propuestas" efectuadas y que, con el documento en la mano, ha referido página a página. "No sé si se le ha roto la calculadora o no sabe sumar", ha dicho el portavoz.

INCREMENTO "HISTÓRICO" EN BIENESTAR SOCIAL

Con esto, ha defendido aspectos como el incremento "histórico" hasta los 61 millones de euros de las partidas para el Área de Bienestar Social de cara a "atender a los más vulnerables" y que "tiene muy en cuenta la salida de esta pandemia", toda vez que el contempla el plan cuatrienal de planes provinciales, con inversiones de 72 millones de euros.

Así, ha defendido que el presupuesto para el próximo año incrementa en un 38 por ciento la inversión en los municipios de menos de 500 habitantes, como parte de la lucha contra la despoblación, para lo que se mantienen las bajas a los planes provinciales, con "casi 70 municipios que no tiene que aportar ni un céntimo".

"En 2021 tenemos prevista una importante inversión en protección sanitaria. Vamos a estar al lado de los ayuntamientos, de los más vulnerables y de quienes peor lo pasan, lo que viene reflejado con cantidades contantes y sonantes", ha recalcado Giménez, para quien "la gran protección económica se lleva a cabo gracias a la inversión", que, según ha incidido, ha sido aplaudida por los empresarios del sector de la construcción.

"De los 90 millones en inversiones de este año, en el mes de noviembre se habían licitado y adjudicado 62 millones de euros", ha manifestado tras recordar que, paralelamente, se trabaja para promocionar el destino 'Costa de Almería' con nuevos acuerdos con touroperadores para 2021, y la marca 'Sabores Almería'.

Así, mientras que desde Cs se ha dado el apoyo a las cuentas al asegurar que sirven para "afrontar una situación complicada", desde Vox han rechazado el proyecto porque creen que los presupuestos son "continuistas e irreales". "El proyecto contempla como otros años unos ingresos y gastos ficticios, que sufrirán modificaciones superiores al 50 por ciento a lo largo del ejercicio, como ya sucedió en 2019 y 2020, y que finalmente no se llegará a ejecutar ni lo inicialmente previsto, como ya sucedió en 2019 y 2020", han mantenido.

15 MILLONES DE INCREMENTO

El presupuesto 2021, que distingue una partida de 335.000 euros para el Instituto Almeriense de Tutela como organismo autónomo, aumenta 15 millones en inversiones, un siete por ciento más que en 2020, al tiempo que refleja una amortización de la deuda "envidiable" hasta los 33 millones de euros, según ha indicado durante su intervención el diputado provincial de Hacienda, Álvaro Izquierdo.

El presupuesto, que se nutre de 118 millones de euros de aportación del Estado, 39,6 millones de euros de la Junta y 9,7 millones de euros de los ayuntamientos, entre otros, prevé un incremento de partidas en materia de asuntos sociales con un crecimiento de diez millones de euros con respecto a las partidas de 2020.

Además, plantea un fondo de contingencia de dos millones de euros para imprevistos "sean de covid o no" que ha sido muy aplaudido desde la bancada de Cs por ser una "cantidad importante" que "blinda" ante posibles eventualidades. Además, observa inversiones en cuestiones como la innovación y participación social, medio ambiente y sostenibilidad, promoción agroalimentaria, cultura y cine, impulso de los espacios naturales, inversiones en digitalización, modernización de la administración e igualdad.