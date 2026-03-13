Diputación.-Sustitución.-El próximo Pleno aprobará las bases para pedir el nuevo 'Cheque bebé' provincial

Archivo - Velefique (Almería). - AYUNTAMIENTO DE VELEFIQUE - Archivo

ALMERÍA, 13 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Almería tiene previsto elevar al próximo Pleno ordinario las bases para la concesión del nuevo 'Cheque bebé' de 1.000 euros por nacimiento o adopción destinado a familias que residan en alguno del medio centenar de municipios de Almería que cuentan con menos de 1.000 habitantes.

Fuentes de la institución provincial han explicado a Europa Press la aprobación del trámite para dar 'luz verde' a esta novedosa medida incluida en la 'Estrategia Almería 103' encuadrada en el plan de lucha contra la despoblación y el apoyo a las familias.

La aprobación de este plan, que irá junto con los otros seis que conforman la estrategia, posibilitará la posterior publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), con lo que las familias interesadas podrá entonces solicitar las ayudas.

No obstante, desde la Diputación han avanzado que los trámites serán "muy sencillos" y se podrán realizar tanto físicamente en los ayuntamientos de sus localidades como de manera telemática a través de la web de la Diputación de Almería mediante identificación con certificado digital.

En este sentido, los interesados únicamente deberán aportar el certificado de empadronamiento, el de nacimiento del bebé y el libro de familia, así como el número de cuenta en el que la Diputación de Almería hará directamente el ingreso tras las pertinentes comprobaciones.

Cabe señalar que al menos uno de los progenitores debe estar empadronado en el municipio con una antigüedad mínima de un año anterior al nacimiento o adopción. Asimismo, el nacimiento o la adopción deben haberse producido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Este 'Cheque bebé' provincial avanzado por el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, está diseñado específicamente para fomentar el arraigo en los municipios más pequeños. La cantidad de 1.000 euros será por cada hijo, de modo que se multiplicará en caso de partos o adopciones múltiples, y se atenderán todas las peticiones conforme a la convocatoria.

Se trata de una medida acumulativa, siendo plenamente compatible con cualquier otra ayuda que los beneficiarios perciban de otras administraciones públicas por el mismo concepto.