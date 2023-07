Un diputado provincial de Vox en Almería denuncia en el último pleno haber sufrido "bullying" por parte de su grupo

ALMERÍA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Vox en funciones Isidro Ferre ha denunciado este jueves haber sufrido "bullying" durante este mandato por parte de su grupo municipal durante el último pleno celebrado en la Diputación Provincial de Almería, donde hasta nueve diputados provinciales se han despedido ya que no repetirán en la nueva corporación que se formalizará el próximo 18 de julio a las 9,00 horas en el Patio de Luces del Palacio Provincial.

"Yo no he tenido grupo, yo he estado solo, trabajando en la soledad", ha lamentado durante su intervención Ferre, quien entró en 2020 a formar parte de la corporación desde el Ayuntamiento de Adra, donde hasta ahora ha tenido representación como concejal.

El representante de la formación que lidera Santiago Abascal ha agradecido al resto de diputados su "hospitalidad" y "acogida", de modo que ha hecho una especial mención al portavoz de Cs, Rafael Burgos, quien le ha "facilitado en ocasiones lo que mi grupo no me daba, algún documento". "Gracias por haber estado junto a mí en esos momentos complicados y difíciles", ha añadido.

Situado junto al portavoz de su grupo, Juan Francisco Rojas, el diputado provincial también ha expresado su agradecimiento a los miembros del PP y PSOE antes de lamentar que a él se le ha "hecho bullying" en el despacho "de lo que llamaban grupo Vox", por lo que ha sentido una "soledad profunda" todos los días tras atravesar un pasillo que ha sido su "banco de las lamentaciones".

"Es mentira, no existía ese grupo, y lo quiero poner de relieve para que tomen nota y no vuelva a ocurrir", ha dicho para asegurar "nunca pensaba que el bullying tenía edad". Asimismo, ha dado las gracias a los trabajadores de la institución provincia, con los que se ha sentido "feliz y muy a gusto", por lo que se ha mostrado a disposición de todos ellos.

Las palabras de Ferre se han sumado a las de otros miembros de la corporación que también se han despedido ya que no repetirán durante los próximos cuatro años, entre los que se encuentran el portavoz de Cs, Rafael Burgos, la diputada provincial del PP Ángeles Martínez, y los diputados provinciales socialistas Marcelo López, Anabel Mateos, Carmen Aguilar, Yolanda Salinas, Maribel Alarcón y María González.

En este pleno han intervenido por última vez en el actual mandato los portavoces de los grupos políticos de la oposición y el presidente de la institución provincial, Javier Aureliano García, quien ha deseado "mucha suerte" a todos los diputados que no van a formar parte de la Diputación del próximo mandato.

"Lo importante es la esencia de lo que aquí se ha dicho y se queda, que son las palabras de quienes habéis hablado. La institución es el gobierno de la provincia y tenemos el privilegio de haber formado parte de ella y, en cierto modo, por eso habéis pasado a formar parte de la historia de esta tierra", ha dicho.

Del mismo modo, el presidente ha añadido que "la misión que se os encomendó cuando fuisteis nombrados diputados provinciales la habéis cumplido, cada uno a su manera, pero con un denominador común: la defensa de todos y cada uno de los almerienses. Los 27 diputados que estamos aquí pensamos de forma distinta, pero todos hemos aprendido algo de cada uno".

Con ello, ha apuntado que la Diputación será la casa de todos ellos y "las puertas siempre estarán abiertas, así como por todos los funcionarios de la institución". "Los diputados que hoy os despedís sois parte de esta casa y os deseo lo mejor en vuestra vida y mucha salud. Gracias por vuestro trabajo, los almerienses siempre sabrán reconocer lo que habéis hecho. Os agradezco vuestro compromiso, dedicación y entrega con la provincia", ha finalizado.