El director David Trueba comparte con estudiantes en Fical los 30 años de su primera película, 'La buena vida'

David Trueba. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de cine David Trueba ha celebrado el 30 aniversario de 'La buena vida', su ópera prima, con una proyección especial y un encuentro con estudiantes organizado en colaboración con la Academia de Cine de Andalucía en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

Bajo el título 'Cómo hice mi primer largo: David Trueba', el cineasta ha compartido sus recuerdos del rodaje, las dificultades de sus primeros pasos como director y algunas reflexiones sobre el oficio de contar historias, según ha indicado la organización en una nota.

Estrenada en 1996, 'La buena vida' supuso el debut de Trueba en la dirección de largometrajes. Con claras influencias del cine francés de François Truffaut y Jean-Luc Godard, la película, protagonizada por Fernando Ramallo y Lucía Jiménez, aborda el tránsito hacia la madurez, el descubrimiento del primer amor y la pérdida de la inocencia.

Durante el encuentro, Trueba ha reflexionado sobre los grandes conflictos emocionales que atraviesan esta historia, como la pérdida de los padres y las primeras experiencias sentimentales. También ha explicado el significado de su título, que remite a una etapa vital que recuerda con especial afecto: los años de estudiante, cuando todavía se disfruta del hogar, la comida y el cariño familiar.

El cineasta también se ha referido al proceso de selección de los protagonistas. "El casting fue muy largo. Vimos como unas cinco mil personas", ha explicado antes de recordar cómo el equipo recorría institutos para encontrar jóvenes que no procedieran necesariamente del ámbito profesional de la interpretación.

El director también ha compartido una anécdota de sus primeros días de rodaje. Las primeras imágenes de la película se grabaron en París, donde trabajó durante dos jornadas con un pequeño equipo. Sin embargo, al regresar a Madrid, descubrió que la maleta que contenía los negativos había desaparecido. El material terminó en Costa de Marfil y tardó varios días en recuperarse.

El encuentro también ha permitido a los estudiantes conocer las exigencias de una profesión marcada por la incertidumbre. Trueba les ha recomendado formarse, aprender idiomas, presentarse a pruebas de selección y perseverar ante las dificultades, recordando que la interpretación exige afrontar numerosos rechazos antes de conseguir una oportunidad.

Más allá de los consejos profesionales, el director ha invitado a los jóvenes a recuperar el tiempo para observar, leer y vivir experiencias propias. "Lo que más placer da en la vida es vivirla muy despacio", ha afirmado, advirtiendo de que "la tecnología os está empujando a vivir la vida rápido".

El cineasta, que ha señalado a Buster Keaton como uno de sus grandes referentes y El maquinista de la General como su película favorita, ha defendido también la lectura como una herramienta fundamental para desarrollar una mirada personal. Durante la conversación ha adelantado que está terminando una nueva novela, Guerra Fría, cuya publicación está prevista para 2027 en Anagrama.

UNA LARGA TRAYECTORIA

Con 'La buena vida' inició una trayectoria reconocida dentro y fuera de España. En 1997 obtuvo cuatro nominaciones a los Premios Goya, entre ellas Mejor Dirección Novel y Mejor Guion Original para Trueba, Mejor Actriz Revelación para Lucía Jiménez y Mejor Actor de Reparto, galardón que consiguió Luis Cuenca.

La película también participó en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes y recibió reconocimientos en festivales como Karlovy Vary, Giffoni, Bastia y San Juan de Luz, además de los Premios Turia y la Bienal de Cine Español de Annecy.

Desde entonces, David Trueba ha consolidado una trayectoria como director, guionista y escritor, con películas como 'Soldados de Salamina', 'Madrid 1987', 'Casi 40', 'A este lado del mundo', 'Saben aquel', 'El hombre bueno' y 'Siempre es invierno', además del documental 'Si me borrara el viento lo que yo canto'.

Su relación con Almería ocupa un lugar destacado en esa filmografía gracias a 'Vivir es fácil con los ojos cerrados', inspirada en la estancia de John Lennon en la provincia y por la que obtuvo el Goya a la Mejor Dirección.