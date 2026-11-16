El Ayuntamiento denuncia penalmente al exdelegado Martín por prevaricación ante la "inacción" en la acampada de Sol

Archivo - El exdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha anunciado que este lunes el Ayuntamiento de Madrid presenta una denuncia penal en los juzgados de Plaza Castilla contra el exdelegado del Gobierno Francisco Martín por prevaricación administrativa continuada en modalidad omisiva por su "inacción y dejación de funciones" en la acampada en la Puerta del Sol.

Sanz ha trasladado además en rueda de prensa una primera cifra en cuanto al coste que ha supuesto la recuperación de la plaza, de alrededor de 40.000 euros, cantidad que subirá finalmente. Se incluyen los 8.500 euros por los toldos, los 11.000 euros en reposición de mobiliario urbano y unos 12.000 euros "de momento" en limpieza de monumentos aunque ya ha adelantado que la estatua de Carlos III necesitará un trabajo mayor.

La también delegada de Seguridad y Emergencias ha asegurado que la denuncia penal está fuertemente construida e incluye todos los requerimientos enviados por el Ayuntamiento en su momento poniendo en conocimiento de Martín la existencia de elementos que se podían utilizar como armas, además de informes de Policía Municipal y otros servicios sobre los altercados de orden público, el peligro ante una hipotética evacuación, daños en los bienes de la plaza o problemas de insalubridad.

"Entre el 26 de octubre, cuando dimite, y el desalojo el 3 de noviembre no se produjo ningún hecho relevante que hiciese variar el criterio. El único cambio de criterio (para levantar la acampada) fue la dimisión" de Francisco Martín, ha manifestado.

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