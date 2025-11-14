El documental 'Fanny Medina, la doctora', sobre la primera mujer andaluza en ejercer la medicina, llega a Fical

Presentación de 'Fanny Medina, la doctora' en el Festival Internacional de Cine de Almería (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección documental del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha acogido la presentación de la cinta 'Fanny Medina, la doctora', de Nuria Vargas Rivas, en la que se narra la historia de la que está considerada la primera mujer andaluza en ejercer la medicina.

Vargas ha explicado que el documental nació como un encargo de la productora Pilar Crespo, quien le presentó la historia para después trabajar sobre el guion que firma José Manuel Montes. "Enseguida vi que era necesario dar voz y dar a conocer a una mujer que, como tantas de entonces, fue silenciada en su momento y de hecho en los primeros archivos que encontramos aparecía como Francisco Medina", ha dicho.

En una nota, la cineasta ha detallado cómo "al no haber demasiadas imágenes de archivo de ella, apenas unas fotos, porque el álbum familiar se quemó en un incendio de la casa de sus hijos, hemos utilizado la técnica del busto parlante y recreado algunas escenas a través de inteligencia artificial, que en este caso sí que ayuda es útil cuando no hay nada a lo que te puedas aferrar".

Sobre la narración, la directora ha relatado que "buscamos una narración lineal porque siguiendo también el asesoramiento de Canal Sur, que también ha financiado, queríamos que tuviera una finalidad muy divulgativa. Estamos hablando de una mujer que fue pionera en muchas cosas, una mujer brillante, titulada en piano, en maestría, aunque no ejerciera, y también en medicina".

Licenciada en Medicina por la Facultad de Cádiz, la vida de Fanny no estuvo exenta de dificultades, enfrentándose a la Guerra Civil y a todos los convencionalismos y estándares morales.

Comprometida con los derechos de la mujer y la justicia social, y en su afán por descubrir la cura del cáncer, contribuyó también al avance científico a través de su investigación sobre el radio y llegó a regentar su propio consultorio.

La directora Nuria Vargas ya estuvo presenten en Fical 2021 con su documental 'Controverso', que mezclaba la tradición de los troveros de la Alpujarra y los repentistas de Cuba con la contemporaneidad del hip hop.

La autora ha acudido a la presentación del documental proyectado en la biblioteca pública provincial 'Francisco Villaespesa' así como en el coloquio posterior con el público asistente, moderado por Carlos Vives de La Oficina Producciones.

La ficha técnica se completa con la fotografía de Luis Rivera y Ana Uribe, música de Isabel Royán y Javier Pérez de Petinto, Consuelo Flecha y Víctor M. Heredia como intérpretes principales.