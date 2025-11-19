El documental 'La vida de Brianeitor' protagoniza una nueva sesión de Fical Social con usuarios de Aspapros en Almería

Brianeitor, junto a representantes de Aspapros en Almería, la Fundación 'la Caixa' y profesionales del centro, durante la sesión de Fical Social dedicada al documental 'La vida de Brianeitor'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El documental 'La vida de Brianeitor' ha centrado una nueva sesión impulsada por la Asociación Aspapros dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), con una charla que ha contado con la participación de su protagonista, el gamer e influencer almeriense Brianeitor, ante usuarios y asistentes de la entidad.

La actividad se ha integrado en la programación de Fical Social, que la Fundación 'la Caixa' desarrolla para acercar el cine a centros educativos y asociaciones, una labor que este año se ha ampliado al aumentar el número de espacios en los que alumnado y usuarios se han formado mediante guías didácticas pensadas para trabajar los contenidos de las películas proyectadas.

El acto ha arrancado con la bienvenida por parte de varios organizadores de Fical. "Muchas gracias a todos por estar aquí en la proyección de este documental de Álvaro Longoria que, a buen seguro, os va a gustar mucho porque es un ejemplo de superación", ha relatado Pablo Sánchez, del festival.

Por su parte, Pilar, directora del centro Aspapros, ha agradecido a ambas entidades "a Fical y a 'la Caixa' por contar con Aspapros para la proyección de este documental y también por poder contar con Brian, ya que muchos de nuestros usuarios lo siguen".

Mari Carmen y Carolina, de la Fundación 'la Caixa', han tomado la palabra y una de ellas ha señalado que "yo os conozco a muchos de vosotros y, sin duda, es un placer estar como en casa. Muchas gracias a Brian por la charla y todo lo que os va a contar, que ya lo he escuchado en distintas ocasiones, y a buen seguro os va a encantar".

El protagonista, Brianeitor, ha expresado que "es, como siempre, un placer estar aquí con vosotros y vosotras y espero, de corazón, que os guste el documental". Brian ha resaltado que "normalmente me preguntan cosas sobre el documental, sobre mi vida, sobre mis experiencias con la discapacidad. Yo siempre estoy abierto a que me pregunten cualquier cosa y, si puedo aportar algo, aquí estamos".

El actor almeriense ha recalcado que "a mí me han educado de una forma en la que no me han puesto límites, donde he podido vivir mi vida de una forma muy normal y eso ha hecho que yo tenga este carácter y esta personalidad de comerme el mundo y tirar para adelante. Poder enseñarle eso a la gente y mostrárselo, para mí es increíble", ha valorado.

UN DOCUMENTAL "CONMOVEDOR"

En el año 2023 el director Álvaro Longoria se lanzó a realizar un documental bajo el título 'La vida de Brianeitor', centrado en el día a día del gamer almeriense. Con movilidad únicamente en los dedos de las manos por la atrofia muscular degenerativa que padece desde que nació, Brian se ha convertido en un "fenómeno mundial" gracias a las redes sociales, donde es "el gamer y el streamer del momento".

Cuenta con millones de seguidores que contemplan cada uno de sus pasos. Además, ha debutado en la gran pantalla con la conocida película 'Campeonex', de la mano de Javier Fesser. El documental ha sido premiado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en ese mismo año 2023.

La producción está firmada por Anna Saura, Pilar Benido, Luis Manso y el propio Javier Fesser. El sonido corre a cargo de Barto Alcaine y el montaje es de Desirée Duro, con música de Lucas Vidal. En el documental el propio Brian es Brianeitor y Paco Albacete, su padre, es 'Papaneitor'.

Álvaro Longoria ha dirigido los documentales 'Hijos de las nubes' (2013) y 'The Propaganda Game' (2015), además de las películas 'Santuario' (2019) y 'Tequila. Sexo, drogas y rock and roll' (2022). También figura entre los productores de 'Campeones' (2018) y ha coproducido, junto a Javier Fesser, la segunda parte, 'Campeonex' (2023).