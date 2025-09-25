Edificios y fuentes de Almería se iluminan este jueves de verde para celebrar el Día Mundial del Farmacéutico

Representantes institucionales y del Colegio de Farmacéuticos de Almería durante el acto conmemorativo del Día Mundial del Farmacéutico. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Farmacéuticos de Almería ha conmemorado el Día Mundial del Farmacéutico con unas jornadas formativas celebradas en su sede corporativa, a las que se sumará en la noche de este jueves la iluminación en verde, color representativo de la cruz de las farmacias, de varios edificios públicos emblemáticos de la capital.

Con esta iniciativa las instituciones almerienses subrayan el "papel esencial" que desempeñan los farmacéuticos "en la mejora y el cuidado de la salud y el bienestar de los ciudadanos desde todos sus ámbitos de actuación", según ha destacado la Diputación en una nota.

Entre los inmuebles que se iluminarán figuran el Palacio Provincial, así como diversas instalaciones municipales del Ayuntamiento, como el Auditorio Maestro Padilla y su fuente anexa, la fuente de los Peces del Parque Nicolás Salmerón, la fuente de la calle Santiago y el edificio de la Gerencia de Urbanismo.

Bajo el lema 'Piensa en salud, piensa en farmacia', la edición de 2025 recuerda la efeméride que cada 25 de septiembre impulsa la Federación Internacional Farmacéutica (FIP).

La organización ha puesto de relieve, además, "la importante contribución de este colectivo al sistema sanitario, recordando que se trata del profesional más cercano y accesible para la población y al que más habitualmente recurren los ciudadanos para recibir atención sanitaria a través de las farmacias comunitarias".

Durante al acto de inauguración, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Almería, Gema Martínez, ha resaltado que "con la celebración de este día queremos resaltar la labor que realizan los más de 1.000 farmacéuticos colegiados de la provincia de Almería, contribuyendo día a día a mejorar la salud y el bienestar de la población, desde todos sus ámbitos de actuación, de manera profesional, rigurosa y cercana".

Asimismo, ha puesto de relieve que la actividad de los farmacéuticos "no se limita únicamente a la oficina de farmacia, que constituye la rama mayoritaria de la profesión, sino que se extiende a numerosos ámbitos sanitarios".

Entre ellos, ha citado la Salud Pública en la Administración, la Distribución, la Industria, la Farmacia Hospitalaria, los Análisis Clínicos, la Alimentación, la Investigación y Docencia, la Óptica y Acústica o la Ortopedia.

En este sentido, Martínez ha recordado que "los farmacéuticos somos un agente clave en el sistema de salud, con una fuerte vocación de servicio, que trabajamos los 365 días del año, 24 horas los siete días de la semana, y debemos estar orgullosos de ello porque no hay mejor premio que ayudar a la salud de los demás, y sumar y aportar nuestro granito de arena al sistema sanitario en beneficio lo más importante de todo, nuestros pacientes".

La presidenta ha incidido en la necesidad de "seguir apostando por un modelo de farmacia universal y accesible para todos, con especial atención a la farmacia rural, así como en fomentar su desarrollo más asistencial a través de los Servicios Profesionales Farmacéuticos".

Según ha señalado, estos servicios "han demostrado ser una herramienta clave para la prevención y detección precoz de enfermedades, la educación sanitaria, la colaboración en campañas de salud pública, la promoción de hábitos de vida saludable, el uso racional de los medicamentos y el seguimiento de los tratamientos terapéuticos".

Por su parte, el delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha destacado que la labor de los farmacéuticos "va mucho más allá de la dispensación de medicamentos: sois agentes de salud pública, de prevención y de acompañamiento, especialmente en el ámbito rural".

"Desde la Consejería queremos agradecer vuestra vocación y compromiso, así como seguir trabajando juntos para que la farmacia continúe siendo un espacio de confianza, de cercanía y de apoyo directo a las familias", ha añadido.

El vicepresidente primero de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, ha subrayado que "los más de 1.000 farmacéuticos colegiados y las 327 farmacias comunitarias que tenemos en la provincia representan la red sanitaria más cercana, accesible y humana para todos los almerienses. Sois un eslabón esencial, no sólo en la dispensación de medicamentos, sino también en la prevención de enfermedades y en la promoción de una vida saludable".

"Vuestra labor en el ámbito rural garantiza que cada vecino, independientemente de su municipio, pueda tener acceso a la misma atención sanitaria, y por ello seguiremos respaldando vuestra entrega y compromiso, porque sois un pilar fundamental de nuestra sociedad", ha apostillado.

La concejala de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Almería, Amalia María Martín, ha resaltado "el papel crucial que desempeñan los farmacéuticos como parte viva y activa de la vida almeriense", así como "su labor investigadora y docente, a las que se añaden el trabajo hospitalario y en los laboratorios clínicos de los hospitales".

"Todas esas variantes de la profesión contribuyen a explicar y definir con más precisión el verdadero valor de los farmacéuticos en la gestión de la salud pública en España. Gracias por vuestra labor, por la gestión de vuestro conocimiento y por la credibilidad y confianza que generáis entre los almerienses", ha remachado la edil almeriense.

JORNADAS FORMATIVAS

Las jornadas han continuado con el desarrollo de un programa de ponencias y conferencias formativas a cargo de diversos farmacéuticos expertos y otros profesionales de salud, en el que se han abordado avances y novedades en diversas áreas relacionadas con el ámbito farmacéutico, "lo que servirá para reforzar la formación y conocimientos de sus profesionales asociados a distintos aspectos de la profesión".

Así, durante la sesión de este jueves se han celebrado conferencias centradas en la salud digestiva y la alimentación, en las que se han repasado aspectos sobre la microbiota intestinal, un innovador programa de alimentación para el abordaje de la inflamación y de la longevidad, así como un proyecto pionero de nutrición personalizada por glucotipo, basado en la medición y control de la glucosa en sangre.

Ya por la tarde se tratarán otras charlas sobre la iniciativa Cofal-Stress para la detección del estrés desde las farmacias comunitarias, otra sobre el papel protagonista de la farmacia en la prevención y tratamiento del tabaquismo, un taller sobre dermofarmacia y el cuidado de la piel tras el verano, y otras sesiones sobre la salud cardiaca o los medicamentos veterinarios.

LA PROFESIÓN FARMACÉUTICA EN ALMERÍA

En la provincia de Almería hay en la actualidad un total de 1.038 farmacéuticos colegiados, con un perfil mayoritariamente femenino, ya que las mujeres representan el 67 por ciento del total, y con una edad media de 49,5 años.

En cuanto a las farmacias comunitarias, la provincia cuenta con 327. De ellas, 97 se localizan en la capital, lo que supone el 30 por ciento, mientras que las 230 restantes se reparten por los distintos municipios de la provincia.

De este modo, en Almería existe una farmacia por cada 2.300 habitantes, una proporción muy alejada de la de países como Dinamarca, donde hay una por más de 12.000 habitantes, o la de Holanda, con una por cada 6.000.

Esta densidad convierte a las farmacias en el "recurso sanitario más cercano y accesible para la población, lo que garantiza en gran medida una atención altamente personalizada y eficaz".