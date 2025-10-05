El equipo 'Costa de Almería' vuelve a hacerse con la Skoda Titan Desert Almería en la categoría de tres corredores

ALMERÍA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Skoda Titan Desert Almería 2025 ya es historia. Este domingo ha acabado una nueva edición, con las que dos españoles han mostrado su liderazgo durante esta competición. Se trata de Luis León y Natalia Fischer, quienes se han coronado en la general masculina y femenina. Además, el equipo 'Costa de Almería' vuelve a hacerse, un año más, con la Skoda Titan Desert Almería en la categoría de tres corredores.

Una vez concluida y con los campeones en meta, se ha procedido a la entrega de trofeos de esta edición, donde han participado la diputada provincial, María Luisa Cruz; el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro; el delegado de Deportes de la Junta en Almería, Juan José Alonso, y el coronel, Javier Mackinlay.

La diputada provincial ha resaltado "la exigencia y la importancia" de esta prueba y de esta edición, y ha añadido que "Almería es el mejor lugar para hacer ciclismo y habéis podido descubrir lugares increíbles y mágicos. Estamos aquí las instituciones, entre ellas la Diputación, que desde el primer momento creímos en el proyecto porque sabemos las posibilidades que tiene nuestra provincia".

Cruz ha valorado que desde la Diputación de Almería "vamos a seguir apostando por el ciclismo y por el deporte". Por último, ha destacado "el gran nivel de competición y la victoria del equipo 'Costa de Almería', en la categoría de tres corredores, así como la victorias de Luis León y Natalia Fischer, en la generales, a los que Cruz ha felicitado tras la finalización de esta edición".

Por su parte, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha afirmado que "la Skoda Titán Series Almería refleja cómo combinar perfectamente deporte, desarrollo económico y sostenibilidad".

"Han llegado aficionados de toda España, que han disfrutado de la bicicleta en plena naturaleza y El Toyo se ha visualizado, un año más, como el centro de operaciones de la competición. Seguimos avanzando para poner en valor a Almería como destino de referencia de eventos deportivos, y en pruebas como ésta lo hacemos en colaboración con las demás administraciones", ha añadido.

Asimismo, Juan José Alonso ha destacado que "la Titan Desert es una experiencia de superación, aventura, resistencia y compañerismo, una de las grandes citas del calendario deportivo europeo y un emblema de nuestra provincia, que pone de manifiesto la capacidad de Almería y de Andalucía para acoger grandes eventos referentes del turismo deportivo internacional".

Además, ha continuado, "desde la Junta le damos un componente social, con el Desafío Ambassador, una iniciativa con la que 12 ciclistas andaluces amateur han podido representar a Andalucía y convivir con deportistas de élite".

El equipo de 'Costa de Almería' ha estado compuesto por Juan Manuel Alcaraz, Daniel Estévez y Gabriel Sánchez, que han sido los campeones en la categoría de equipos de tres corredores. Dentro del equipo, también está la corredora Leticia García. La Diputación de Almería también ha estado representada por Juan José Meca y Javier Chacón.

PRUEBA

En cuanto a la prueba, en algunas ocasiones el favoritismo o incluso el dominio deportivo de una carrera no garantiza el éxito. Bien lo sabe Luis León Sánchez. El muleño entraba en su tercera Skoda Titan Desert Almería como gran favorito. Los problemas técnicos y la inexperiencia le pesaron mucho en sus dos primeras participaciones. Desde luego nunca ha sido un problema de piernas.

El ciclista del equipo Cleardent siempre se ha mostrado dominador sobre la bicicleta. Abriendo hueco cuando lo necesitaba y regulando esfuerzos cuando sentía que debía hacerlo. Con eso en mente, 'Luisle' se había preparado a conciencia para esta prueba, de la que ya es veterano. Con el triunfo en la NEOM Titan Desert Saudi Arabia y la Skoda Titan Desert Morocco bajo el brazo, solo Almería le separaba de la triple corona que ha conseguido.

Luis León lo ha hecho, además, de una manera curiosa: sin ganar ninguna etapa. Los triunfos parciales han sido para Luis Ángel Maté, por partida doble; para Haimar Zubeldia y para Noel Martín. El abulense logra una nueva victoria de etapa que sumar a las dos que ya tiene en Marruecos.

Consciente de que para llevarse el triunfo general no necesitaba 'robar' los parciales. Así lo ha hecho y así ha inscrito su nombre con letras de oro en la historia de una carrera que siempre garantiza emoción. Nada lo demuestra mejor que el hecho de que en seis ediciones en territorio almeriense haya habido seis ganadores diferentes de la general masculina.

NATALIA FISCHER, GANADORA DE LA GENERAL FEMENINA

También hay nueva ganadora de la general femenina. Natalia Fischer, toda una campeona de España, ha debutado y triunfado en su primera participación en la Skoda Titan Desert Almería. Lo ha hecho además como su predecesora en el palmarés, Tessa Kortekaas, acaparando todo para ella. Cuatro de cuatro en etapas, mejor tiempo en el Skoda Challenge y triunfo en la general para la ciclista de Extremadura Ecopilas. La de este domingo ha sido una etapa más dura de lo que la propia Fischer se esperaba.

Al llegar a meta, la esteponera ha reconocido que el recorrido era exigente y que el polvo, la arena y los toboganes de la base Álvarez de Sotomayor de la Legión, gran protagonista de la etapa, le han hecho sufrir para ganar.

Así, dos nuevos campeones, dos españoles, Luis y Natalia, 'Luisle' y Fischer. Ambos son ya historia de las Titan World Series y prometen seguir dando mucha guerra en Almería, Marruecos, Arabia, Chile y allá donde se dispute una carrera que, como siempre, ha sido mucho más que simplemente una carrera.