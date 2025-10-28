La feria Expoberja-Alpujarra (Almería) celebra su XXV edición con 43 expositores del 31 de octubre al 2 de noviembre

El diputado de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo de Almería, Carlos Sánchez, acompañado por representantes municipales, durante la presentación de la XXV edición de Expoberja-Alpujarra. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Berja han presentado la XXV edición de Expoberja-Alpujarra 2025, que se celebrará del 31 de octubre al 2 de noviembre en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de la localidad.

La feria contará con la participación de 43 expositores y una amplia programación cultural, comercial y gastronómica dirigida a todos los públicos, "consolidando a Berja como centro de actividad y escaparate de talento local", ha señalado la institución provincial en una nota.

Organizada por el Ayuntamiento de Berja y la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Hosteleros de Berja (Acehber), y con la colaboración de la Diputación de Almería, la feria reunirá empresas y comercios vinculados a sectores como alimentación, artesanía, moda, apicultura, cosmética natural, servicios especializados o novedades tecnológicas, entre otros.

Durante la presentación, el diputado de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo de Almería, Carlos Sánchez, ha felicitado al Ayuntamiento de Berja y a su equipo por alcanzar el 25º aniversario, "un hito que demuestra la fortaleza y continuidad de una feria que ya ocupa un lugar destacado en el calendario anual de eventos de la provincia de Almería".

Sánchez ha subrayado la capacidad de convocatoria de esta edición y ha valorado especialmente su carácter comarcal. Ha señalado que "no es solo una feria de Berja, como bien refleja su nombre, es una feria que integra a toda la Alpujarra, reuniendo a empresas, comercios y artesanos de un amplio territorio".

"Son tres días de auténtica revolución económica y social, tanto para Berja como para la Alpujarra y el Poniente, convirtiendo al municipio en un gran punto de encuentro para vecinos, visitantes y profesionales", ha expresado el diputado provincial.

El alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha subrayado que "los principales protagonistas de Expoberja-Alpujarra son, sin ninguna duda, los expositores". "Contamos con más de 40 stands, cientos de profesionales y miles de visitantes que, del 31 de octubre al 2 de noviembre, harán de nuestro municipio el epicentro comercial y social de la comarca", ha insistido.

En este sentido, ha recordado que "esta iniciativa nació de una idea sencilla pero muy potente: apoyar y promocionar a nuestro tejido empresarial. Una apuesta que se mantiene intacta 25 años después".

"No solo reivindicamos el talento y el comercio de nuestro municipio, sino de toda la Alpujarra, a la que nos sentimos profundamente unidos. Por eso nuestra feria es Expoberja-Alpujarra: porque somos parte de este territorio, porque es nuestra identidad y también nuestro orgullo", ha añadido Lupión.

Por su parte, el concejal de Comercio de Berja, Rafael Villegas, ha detallado la variedad de puestos presentes en la muestra, que abarcan gastronomía, artesanía, moda y textil, juguetería y comercio especializado, entre otros sectores.

Villegas ha resaltado el trabajo desarrollado desde la Concejalía de Comercio para "acompañar y reforzar la actividad de los expositores, de modo que la responsabilidad de atraer público no recaiga únicamente sobre ellos".

De otro lado, ha subrayado que se ha diseñado una programación paralela de ocio y cultura dirigida a todas las familias, "con el objetivo de enriquecer la experiencia del visitante y favorecer la dinamización del recinto ferial".

El recinto contará con escenario central, zona de talleres, espacios de degustaciones y sorteos, atracciones infantiles y un tren turístico disponible el sábado y el domingo. La distribución de los expositores y actividades estará señalizada mediante un plano informativo "para facilitar el recorrido de los visitantes".

PROGRAMACIÓN

La programación se iniciará el viernes 31 de octubre con la apertura oficial de la feria. Después habrá actividades para mayores y pequeños, presentaciones literarias, talleres, degustaciones, música en directo y propuestas relacionadas con la cultura popular.

El sábado 1 de noviembre la jornada incluirá visitas guiadas por la ciudad, actividades infantiles, tradiciones como la actuación de la banda de música y dinámicas lúdicas como un torneo de FIFA en el stand de Next Game. La agenda musical contará con el concierto de Los Happy's, "una de las propuestas más destacadas del fin de semana".

El domingo 2 de noviembre se celebrarán juegos tradicionales y talleres, una exhibición de coches radio control del club virgitano Con Dos Pistones y una ponencia de la Guardia Civil sobre ciberseguridad en redes sociales. La feria concluirá con un homenaje a comerciantes jubilados y el acto de clausura.

XVIII RUTA DE LA TAPA

De forma paralela, los visitantes podrán disfrutar de la XVIII Ruta de la Tapa, una iniciativa que "impulsa la gastronomía virgitana y pone en valor a los establecimientos locales".

Los participantes podrán votar sus elaboraciones favoritas y entrar en distintos sorteos. La entrega de premios tendrá lugar el domingo por la tarde y se celebrará a la misma hora que la clausura de la feria.