El Festival de Cine de Almería proyecta 'Sin cobertura', de Mar Olid, en su programación infantil

Presentación de la comedia familiar 'Sin cobertura', dirigida por Mar Olid, en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha presentado la comedia familiar 'Sin cobertura', dirigida por Mar Olid, en el marco de las actividades infantiles impulsadas por el certamen con la colaboración de la Fundación 'la Caixa', que incluyen proyecciones y talleres dirigidos al público escolar e infantil.

El acto ha contado con la participación de la actriz Luna Fulgencio, el director de Fical, Enrique Iznaola, y la directora de negocio de CaixaBank en Almería, María del Mar Peláez, quienes han abordado con los medios e invitados las claves de esta producción y su reflexión sobre el uso de la tecnología en el ámbito familiar, según ha detallado la Diputación provincial en una nota.

La trama gira en torno a Rita, la hija menor de una familia cuyos miembros viven pendientes de sus teléfonos móviles. Durante un viaje al pueblo de su abuela para celebrar su cumpleaños, la niña conoce a una pitonisa que le concede un deseo y pide que desaparezcan todos los dispositivos móviles, desencadenando una serie de situaciones en las que la familia se ve obligada a convivir sin conexión.

La cinta cuenta en su reparto con Alexandra Jiménez, Ernesto Sevilla, Luna Fulgencio, Amaia Miranda y Aimar Miranda, bajo la dirección de Mar Olid, realizadora vinculada a la ficción televisiva española en series como 'Un paso adelante', 'Los Serrano', 'Aída', 'Águila Roja', 'La otra mirada', 'Vivir sin permiso', 'Madres: Amor y vida' o 'Días mejores'. Asimismo, la filmografía de Olid incluye el cortometraje 'Respirando' (2017) y los largometrajes 'Al otro barrio' (2024) y 'Tres de más' (2026).

La proyección, celebrada en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, se enmarca en el ciclo de proyecciones y talleres para niños con el que Fical busca fomentar la formación de nuevos públicos y utilizar el cine como herramienta educativa, abordando en esta ocasión el equilibrio entre el entorno digital y las relaciones personales.

Con esta iniciativa, el certamen almeriense amplía su oferta más allá de las secciones competitivas en el año de su 25 aniversario, combinando la exhibición cinematográfica con actividades formativas dirigidas a diferentes tramos de edad.