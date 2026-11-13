El Festival de Cine de Almería reivindica el legado de José María Forqué con un documental que recupera su figura

Proyección del documental 'Forqué. El oficio de hacer cine' en Fical. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha rendido homenaje al director y productor José María Forqué, considerado como una de las figuras fundamentales de la cinematografía española, con la proyección especial del documental 'Forqué. El oficio de hacer cine', dirigido por Gaizka Urresti y Rafael Maluenda.

La cinta, proyectada en la biblioteca pública provincia Francisca Villaespesa, propone "redescubrir a un cineasta cuya trayectoria resulta imprescindible para comprender la evolución del cine popular español", según ha indicado la organización del festival en una nota.

A pesar de contar con unos premios cinematográficos que llevan su nombre, José María Forqué es, según el festival, "una figura menos reconocida de lo que merece su aportación al séptimo arte". Así, el documental busca "recuperar su lugar en la memoria colectiva, dando voz al propio realizador y a quienes compartieron con él su vida y profesión".

Autor de títulos emblemáticos como 'Atraco a las tres', 'Amanecer en puerta oscura' y 'Maribel y la extraña familia', Forqué desarrolló una carrera marcada por su versatilidad y su capacidad para conectar con el público.

Desde sus primeros éxitos en los años cincuenta hasta su reconocimiento internacional con el Oso de Plata en el Festival de Berlín, su filmografía constituye un valioso testimonio de varias décadas de historia cinematográfica.

El documental recorre su evolución como director y productor, su consagración como referente de la comedia y su posterior vinculación con la televisión. Una mirada que también profundiza en su dimensión más personal, recuperando anécdotas, recuerdos y testimonios que permiten conocer al hombre que había detrás de la cámara.

Entre los participantes destacan Enrique Cerezo, Pedro Marí Sánchez, Nacho G. Velilla, Alberto Jiménez, Ana Asión, Agustín Sánchez Vidal y Luis Alegre, entre otros profesionales que contribuyen a reconstruir su trayectoria y reivindicar su aportación a la industria.

La dirección reúne a dos cineastas estrechamente vinculados al documental y habituales de Fical. Gaizka Urresti, responsable de títulos como 'Aute retrato', 'Labordeta, un hombre sin más' y 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine', ha construido buena parte de su filmografía alrededor de personalidades fundamentales de la cultura española.

Por su parte, Rafael Maluenda, director de 'Berlanga!!', aporta su experiencia en la recuperación y divulgación del patrimonio cinematográfico, consolidando una colaboración que convierte el documental en un reconocimiento al oficio de hacer cine.

La película ha formado parte de la programación de citas cinematográficas como el Festival de Cine de Madrid, el Santander International Film Festival, el Festival de Cine de Tarazona y el Moncayo y el Festival de Sitges.