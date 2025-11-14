El Festival Internacional de Cine de Almería arranca este viernes con el homenaje a la actriz Adriana Ugarte

Archivo - La actriz Adriana Ugarte en una imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Adriana Ugarte va a recibir este viernes el Premio 'Almería, tierra de cine' en el marco del XXIV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) que arranca oficialmente y que se extenderá hasta el próximo 23 de noviembre con la más de un centenar de actividades entre homenajes, certámenes competitivos, mesas redondas, presentaciones y encuentros con cineastas.

La intérprete, que comparte en esta edición el máximo reconocimiento del festival con los actores Eduard Fernández y John Rhys-Davies, recibe este galardón en reconocimiento a su carrera en la que, entre otras producciones, se sitúa la serie 'Heridas', filmada en parte en San José y la Isleta del Moro, en Níjar (Almería) y la cual ya le valió en 2022 el premio a mejor actriz en el Certamen Nacional de Series de Fical.

La nominada al Goya por 'Julieta' destapará además su estrella en el Paseo de la Fama de Almería, situado junto al Teatro Cervantes, donde ya brilla otros luceros como los de las actrices Aitana Sánchez-Gijón, Claudia Cardinale, Elena Anaya, Geraldine Chaplin, Mercedes Sampietro, María de Medeiros, Bo Dereck, Nathalie Poza, Sophia Loren, Ángela Molina, Verónica Sánchez, Catherine Deneuve o Najwa Nimri, entre otras.

La entrega de la estatuilla se realizará durante la gala de inauguración del festival, que acogerá el Teatro Maestro Padilla de Almería y que conducirá la periodista Elena Sánchez. El evento, en el que también se prevé la actuación de la cantante Natalia Lacunza, servirá además como antesala del estreno nacional del thriller 'Papeles', de Arturo Montenegro.

De otro lado, el premio internacional 'Almería, tierra de cine' se entregará en la gala de clausura a John Rhys-Davies, actor conocido por su papel como Sallah en 'Indiana Jones y la última cruzada'; una película que promocionó los paisajes almerienses a nivel mundial. Ese descubrirá su estrella en el Paseo de la Fama.

El actor Eduard Fernández, ganador de cuatro Goyas, también recogerá el Premio 'Almería, tierra de cine' en la gala de clausura, donde será homenajeado por su "amplia y versátil carrera". Será el encargado de poner el broche de oro de Fical 2025 con el descubrimiento de su lucero el 23 de noviembre. Fernández rodó en Almería 'Lejos del Mar' y 'El Niño'.

ESTRENOS

Algunas de las producciones que se darán a conocer en primicia durante el festival son 'La boda', de Pedro Cenjor; 'Polar', de Alberto Palma; o 'Calcinación', de Luis Navarrete. También se ofrecerán los estrenos de televisión 'Anatomía de un instante', 'Cayetana, la duquesa de todos' y el episodio 200 de la serie de televisión 'La que se avecina', que fue rodado en Almería y por el que se la reconocerá con el premio Filming Almería.

En el apartado de series, el Premio de Honor de este año recae en el humorista y actor Leo Harlem, a quien se distinguirá durante la gala del Certamen Internacional de Cortometrajes 'Almería en corto', germen de este festival, que se celebrará el 21 de noviembre.

Se suman los Premios Especiales de Series que este año distinguirán a 'La Promesa', tras su éxito internacional y su Premio Emmy en 2024, y también a la serie 'Ángela' por "romper esquemas y convertirse en una referencia de 2025".

El actor y director Alex O'Dogherty será galardonado con el Premio Canal Sur, que pone en valor a los andaluces vinculados a la industria audiovisual y cinematográfica.

SECCIONES COMPETITIVAS

El festival quedará vertebrado además a través de su certamen nacional 'Ópera prima', con el que Fical apoya a los creadores emergentes y que reconoce las primeras obras de los cineastas que llegan a este concurso a través de seis premios.

En este edición compiten en concurso 'Aro Berria' (Irati Gorostidi), 'Ciudad sin sueño' (Guillermo Galoe), 'Enemigos' (David Valero), 'Esmorza amb mi' (Iván Morales), 'Estrany riu' (Jaume Claret Muxart), 'Forastera' (Lucía Aleñar Iglesias), 'La tierra de Amira' (Roberto Jiménez), 'Leo & Lou' (Carlos Solano), 'Lo que queda de ti' (Gala Gracia), 'Sorda' (Eva Libertad), 'Tras el verano' (Yolanda Centeno), 'Voy a pasármelo mejor' (Ana de Alva).

En cuanto a las series, entre las 26 nominadas que optan a los 14 premios del certamen hay comedias, dramas, misterio o dos de emisión diaria que pertenecen a las principales productoras y plataformas del país.

De otro lado, de entre los 2.035 cortos de 74 países recibidos, se seleccionaron 34 cintas para 'Almería en corto', de las que 22 son españolas. El resto de nacionalidades representadas son Francia, Croacia, Italia, Colombia, República Dominicana, Ruanda, China y Estados Unidos.

MESAS REDONDAS Y SECCIONES A CONCURSO

Las mesas redondas de este año comenzarán el 14 de noviembre a las 17,30 horas con 'Encuentros sobre cine y televisión', moderada por Luis Alegre y con Silvia Abascal, Alberto Amman, Loreto Mauleón y Ana Rujas como posibles ponentes.

El 15 de noviembre, a las 19,00 horas, se celebrará una nueva sesión del mismo formato, también moderada por Luis Alegre y con la participación de Andrea Duro, Itciar Miranda, Tamar Novas, Andrea Duro y Verónica Sánchez.

El domingo se prevé uan sesión doble de mesas redondas, la primera de ellas a las 12,30 horas con Luis Alegre al frente y con Ángela Cervantes, Nora Navas, Lola Dueñas y María Hervas como ponentes. La segunda será a las 19,00 horas bajo el título 'Vamos a hablar de cine: 25 años de El factor Pilgrim', moderada por Gerardo Sánchez y con la intervención de Alberto Rodríguez, Santi Amodeo, Álex O'Dogherty, Enrico Vecci y Jons Papila.

El 17 de noviembre se celebrará la mesa redonda '60 aniversario de La muerte tenía un precio', moderada por Juan Gabriel García, con Tirso Calero, Enrique López Lavigne y Víctor Matellano como participantes mientras que el día 19 se ha organizado otra llamada 'Formar para rodar: el futuro del talento audiovisual en Andalucía', que tendrá como moderador a Carlos Vives y como ponentes a Miguel García Morales y Manuel Tarifa.

En la recta final de Fical, se prevé la mesa redonda 'Los actores secundarios', moderada por Moisés Rodríguez y con la participación Magüi Mira, Juan Carlos Vellido, Pedro Casablanc y Pedro Mari Sánchez el día 21 a las 18,00 horas. El sábado 22, a las 17,00 horas, tendrá lugar la última de ellas dedicada a los '10 años de Historia de Nuestro Cine', moderada por Elena Sánchez y con la participación de Irene Arcos, Daniel Guzmán, Marta Hazas y Manuel Martín Cuenca.