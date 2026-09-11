Un festival de música itinerante recorrerá cuatro pueblos del Levante de Almería del 17 al 20 de septiembre

Presentación de Acordes Festival Levante Almeriense. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival de música itinerante Acordes Festival Levante Almeriense recorrerá del 17 al 20 de septiembre los municipios de Mojácar, Pulpí, Turre y Carboneras dentro de un programa que, en cada jornada, se traslada a una localidad diferente utilizando fuentes, castillos y espacios de valor patrimonial como marco.

La diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha valorado en una nota esta propuesta que "va a hermanar a varios municipios" y "no va a dejar indiferente a nadie".

La primera jornada se celebrará en Mojácar bajo el título 'Música sin fronteras'. La programación incluye una visita guiada por los rincones históricos de Mojácar a las 18,30 horas, con salida desde la Plaza Nueva, seguida de una cava pre-concierto en la que se presentará oficialmente el festival, a las 20,00 horas. A las 20,30 horas, el grupo Evoèh Q-Art ofrecerá el concierto 'Semillas' en la Fuente de Mojácar, con entrada gratuita.

El viernes 18 de septiembre, Pulpí será escenario de una jornada dedicada al tango jazz. A las 19,00 horas se ofrecerá una visita guiada a la Sala de Minerales Luminiscentes y a la Sala Negra de Pulpí, seguida de una cava pre-concierto a las 20,00 horas. A las 20,30 horas, Sheila Blanco y Federico Lechner presentarán su Tango Jazz Trío con el espectáculo 'Los Mareados' en el Espacio Escénico Pulpí. Las entradas tienen un precio de 13 euros en venta anticipada y 15 euros en taquilla.

Turre acogerá la jornada del 19 de septiembre titulada 'Entre Culturas', con un programa que combina charla, gastronomía y música. A las 18,30 horas tendrá lugar una charla y entrevista con Fatimah Mouhib Husni en el centro de usos múltiples, seguida a las 19,30 horas de una degustación de dulces y té marroquíes junto a una actuación de danza del vientre a cargo de Shirín. A las 20,30 horas, Begoña Olavide ofrecerá un concierto de salterio y canto en la Fuente Morisca de Turre, con entrada gratuita, y la jornada se cerrará a las 22,00 horas con una cava post-concierto.

El festival concluirá el domingo 20 de septiembre en Carboneras con una noche de flamenco. A las 20,30 horas, el Castillo de San Andrés acogerá el espectáculo de Jasiel, con Jasiel Nahin al baile, Sergio 'el Colorao' al cante y David Caro a la guitarra. Las entradas estarán disponibles por 15 euros en venta anticipada y 18 euros en taquilla.

"Acordes parte de una realidad que forma parte de nuestros municipios del Levante: pueblos abiertos, diversos y multiculturales que han sabido crecer y enriquecerse con la llegada de personas procedentes de distintos lugares", ha dicho la diputada provincial.

La vicepresidenta ha destacado que "desde la Diputación de Almería seguimos apostando por la cultura como motor de unión y de identidad para nuestros municipios, y proyectos como Acordes son un buen ejemplo de ello".

Por su parte, la directora artística del festival, Desireé Halac, ha explicado que "este proyecto nace como una propuesta realmente ilusionante, la de poder unir a todos nuestros pueblos del Levante, que a veces actúan de forma independiente, en una colaboración".

En la presentación del programa han participado también la concejal de Mojácar Noemí Linares y la concejal de Turre Isabel Celia González. Las entradas para los conciertos de pago pueden adquirirse a través de giglon.com, y toda la información sobre el festival está disponible en acordesfestival.com.