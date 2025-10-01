El Festival Provincial de Teatro Almeriense llegará a 13 municipios con 45 actividades

ALMERÍA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, a través del Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, ha presentado una nueva edición del Festival Provincial de Teatro Almeriense, que se celebrará del 3 de octubre al 15 de noviembre en 13 municipios de la provincia, en concreto, en Abrucena, Balanegra, Cantoria, Dalías, Fines, Gádor, Garrucha, Instinción, Laujar de Andarax, Los Gallardos, Serón, Pulpí y Turre.

El programa incluye 45 actuaciones de teatro representadas por 35 grupos y una amplia variedad de géneros: comedias, monólogos, circo, teatro inclusivo, drama, musical, improvisación y cuentacuentos, entre otros, según ha indicado la Diputación en una nota.

La diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha manifestado el "firme empeño" de la Diputación por "llevar el arte escénico a todos los rincones de nuestra provincia" mediante este programa en el que participan 35 grupos de teatro, con una "gran variedad de géneros".

"Este festival ofrecerá comedias, dramas, monólogos, musicales y muchas otras propuestas, además de una parte fundamental: la formación. A través de dos talleres, los participantes podrán adentrarse en la expresión corporal y emocional o en la iniciación al teatro musical, contribuyendo así a enriquecer el talento escénico de la provincia", ha añadido la diputada de Cultura.

Por su parte, el presidente de la Federación Almeriense de Teatro Aficionado (Fealta), Germán Fernández, ha señalado que Almería cuenta con entre 200 y 300 familias vinculadas al teatro aficionado, con un total de 25 grupos activos.

"El perfil es muy variado: desde gente muy joven, estudiantes de arte dramático o de ciclos formativos de grado medio, hasta jubilados o trabajadores que encuentran en el teatro un espacio de creación y encuentro. Esa diversidad enriquece nuestro panorama escénico y demuestra que el teatro almeriense está vivo, abierto a todas las generaciones y con una gran capacidad de movilización cultural y social", ha detallado.

Además, en este Festival Provincial de Teatro Almeriense se impartirán dos talleres formativos en distintos municipios: Teatro gestáltico, a cargo de María Lara, centrado en la expresión corporal, la danza-teatro y el movimiento consciente; e iniciación al teatro musical, con Mar Galera, que combina voz, cuerpo e improvisación con la música como herramienta de comunicación.

Desde su creación, este programa se ha consolidado como un espacio para dar visibilidad a grupos amateurs, favorecer la profesionalización y reconocer la labor divulgadora del teatro en la provincia.