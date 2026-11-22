Fical despide su 25 aniversario con un viaje sinfónico por bandas sonoras que marcaron el cine. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha puesto el broche a su XXV edición este domingo con una jornada en la que la música y el cine han compartido protagonismo. Tras una semana dedicada a la creación audiovisual, los estrenos, los encuentros profesionales y la entrega de premios, el certamen ha celebrado su clausura con el concierto 'OCAL: Cinco universos en bandas sonoras', interpretado por la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) bajo la dirección de Michael Thomas.

La propuesta ha invitado al público a recorrer cinco grandes imaginarios cinematográficos a través de la música: la animación, la magia, el espacio, el mar y los héroes y leyendas. Un viaje sinfónico que ha recuperado la capacidad de las bandas sonoras para construir atmósferas, despertar recuerdos y convertir una secuencia cinematográfica en una experiencia emocional, según se recoge en la Diputación provincial.

Desde los mundos imaginarios de la animación hasta las grandes aventuras espaciales, el concierto ha explorado la relación entre la imagen y el sonido, dos lenguajes que encuentran en el cine una de sus expresiones artísticas más completas.

La música ha adquirido así el protagonismo que habitualmente comparte con las imágenes, permitiendo al público reconocer las emociones asociadas a diferentes géneros cinematográficos y descubrir la riqueza expresiva de las composiciones creadas para la gran pantalla.

A través de estos cinco universos, la OCAL ha rendido homenaje a la música como parte esencial del lenguaje cinematográfico, capaz de acompañar la narración, definir la identidad de los personajes y permanecer en la memoria de los espectadores mucho después de que termine una película.

La celebración ha adquirido un significado especial por la coincidencia del aniversario de FICAL con los 25 años de trayectoria de la Orquesta Ciudad de Almería, que ofreció su primer concierto en diciembre de 2001.

Durante este tiempo, la formación ha desarrollado una programación que trasciende el repertorio sinfónico tradicional, incorporando propuestas vinculadas al flamenco, el pop-rock y otros lenguajes musicales.

Entre sus colaboraciones destacan artistas como Plácido Domingo, Maxim Vengerov, Vladimir Ashkenazy, Ara Malikian, Asier Polo, Raphael y David Bisbal, reflejo de una trayectoria caracterizada por la diversidad artística.

Al frente de la OCAL se encuentra Michael Thomas, violinista, compositor y director de orquesta formado en el Royal Northern College of Music de Manchester. Fundador e integrante del reconocido Cuarteto Brodsky durante 27 años, ha trabajado con artistas como Paul McCartney, Björk y Elvis Costello.

Su labor al frente de la formación almeriense ha contribuido a consolidar un proyecto de vocación internacional y educativa, reconocido en 2023 con la Bandera de Andalucía, concedida a Thomas por su especial trayectoria.

La OCAL ha desempeñado además un papel fundamental en la formación de nuevos músicos a través de la Orquesta Infantil de Almería y la Orquesta Joven de Almería, que han permitido acercar la práctica orquestal a nuevas generaciones.

CRÉDITO IMAGEN: ORQUESTA CIUDAD DE ALMERÍA

Una última jornada para recuperar las películas premiadas La clausura de Fical ha continuado por la tarde con la proyección del largometraje ganador de esta edición y una selección de los cortometrajes premiados, ofreciendo al público una nueva oportunidad de disfrutar de algunas de las obras reconocidas por el festival.

Esta última cita cinematográfica ha completado una programación que, durante la XXV edición, ha reunido estrenos, encuentros con profesionales, homenajes y actividades dedicadas a diferentes disciplinas audiovisuales.

Con esta última jornada, Fical ha cerrado una edición que ha celebrado tanto la trayectoria de grandes figuras del audiovisual como el talento de quienes comienzan a abrirse camino en la industria. Veinticinco años después de su nacimiento, el festival ha encontrado en la música una forma de despedirse del público: recordando que el cine también se escucha y que algunas de sus historias más inolvidables permanecen en la memoria gracias a sus bandas sonoras.