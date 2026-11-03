Fical proyecta once cortos de cineastas almerienses en la última jornada del ciclo ‘Almería, Tierra de Cortometrajes'

Última jornada del 11º ciclo 'Almería, Tierra de Cortometrajes'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública Provincial 'Francisco Villaespesa' ha acogido este martes las dos sesiones de la segunda y última jornada del 11º ciclo 'Almería, Tierra de Cortometrajes', una sección informativa que sirve de antesala al XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

El ciclo reúne un total de 28 cortometrajes distribuidos en cuatro sesiones, con 305 minutos de proyección. En esta última jornada se han exhibido once producciones almerienses, con una duración conjunta de 165 minutos, según ha informado la Diputación Provincial en una nota.

Las obras seleccionadas corresponden a realizadores, productores y creadores almerienses o afincados en la provincia que presentaron sus trabajos a la edición de 2025 del festival, pero que no llegaron a formar parte de su sección oficial. A través de esta iniciativa, Fical les brinda una oportunidad de exhibir sus trabajos en pantalla grande y acercarlos al público mediante un espacio específico dentro de su programación.

La sesión de las 17,00 horas ha incluido cinco títulos: 'Apnea', de Juajo Moya; 'K-Mania', de Juanjo Moya; 'Herencia', de Kike Roldán; 'Animadoras' de Mar del Castillo; y 'Los Jerraos' de Rafael Gómez Heredia. A las 19,00 horas se han proyectado otros seis cortometrajes: '3ºB' de Paco Baños; 'El Microondas' de Rodrigo Peñarrubia Medina; 'Importante', de Juan Bautista Herranz Quintero; 'Marchar' de Santiago Román Ospina; 'Un día Cualquiera' de Santiago Román Ospina; y 'Una Tutoría Entretenida' de Ismael Navarro Membrilla.

A esta última jornada han asistido la diputada provincial María Luisa Cruz; el director de Fical, Enrique Iznaola, y el delegado territorial de Cultura, Juan José Alonso.

Por su parte, Cruz ha explicado que "esta tarde se proyectan los trabajos de cineastas almerienses que se presentaron el año pasado al festival y no entraron en la sección oficial. Es una forma de reconocerlos y de que el público pueda disfrutar de su talento en pantalla grande", ha señalado.

Asimismo, Alonso ha destacado que el ciclo 'Almería, Tierra de Cortometrajes' alcanza su undécima edición con un total de 28 obras distribuidas en cuatro sesiones. "Son trabajos que se presentaron a Fical en 2025 y que queremos acercar al público para que pueda disfrutarlos en pantalla grande", ha afirmado.