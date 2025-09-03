Figuras de la cocina y del pop se dan cita en octubre en la segunda edición de 'Mojácar 5 Estrellas'

ALMERÍA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Mojácar (Almería) se prepara para acoger en octubre la segunda edición de 'Mojácar 5 Estrellas', un evento que este año combina nuevamente la presencia de reconocidos chefs con actuaciones musicales en directo.

El cartel gastronómico contará con chefs de referencia como Ángel León, de Aponiente y La Taberna del Chef; José Álvarez, de La Costa; Cristóbal Muñoz, de Ambivium; y Alba Martínez Hinojo, de La Cala.

Junto a ellos, el público disfrutará de actuaciones de Iván Ferreiro, Pignoise, Paula Matheus, Marlena, Me & The Reptiles y Michael Foster, "consolidando la oferta cultural y musical del festiva", según ha señalado la Diputación de Almería en una nota.

La programación incluye además actividades gratuitas en espacios singulares de Mojácar. Destacan el concierto de Noelia Hernández, ganadora del Proyecto Vivero 2025, que tendrá lugar el viernes 3 de octubre en la Fuente de Mojácar, y el Vocal DJ Set de MIAH, previsto para el domingo 5 de octubre en Mojácar Playa.

De esta manera, la cantautora Noelia Hernández será la encargada de inaugurar por todo lo alto la segunda edición de 'Mojácar 5 Estrellas' en "un escenario único del que es uno de los pueblos más bonitos de España", la Fuente de Mojácar, con un concierto gratuito el viernes 3 de octubre a las 20,00 horas.

La jornada central, el sábado 4 de octubre, reunirá a un cartel de artistas y chefs de primer nivel, con actuaciones y propuestas gastronómicas que se desarrollarán en Macenas Resort Mojácar, cuyo recinto abrirá sus puertas a las 16,30 horas.

El sábado se perfila como "el día grande del festival, donde música y cocina se darán la mano para ofrecer un maridaje único". Las entradas están a la venta en la página web www.mojacar5estrellas.es.

El domingo 5 de octubre el festival se despedirá en la Playa de Mojácar con el Vocal DJ Set de MIAH, una actuación gratuita que dará comienzo a las 12,00 horas, "para poner punto y final a su segunda edición por todo lo alto".

Con esta programación, 'Mojácar 5 Estrellas' "confirma su vocación de ofrecer un festival experiencial, uniendo música y gastronomía en un entorno incomparable, y reafirma a Mojácar como destino cultural y turístico de referencia en el Mediterráneo".

En esta segunda edición, 'Mojácar 5 Estrellas' comenzará a calentar sus fogones desde el 4 de septiembre, ya que muchos restaurantes del municipio han preparado menús especiales que pueden degustarse desde ese día y hasta que comience el festival, "disfrutando los comensales de un descuento especial para asistir a la jornada del sábado en Macenas Resort Mojácar".

Además, muchos hoteles también se han sumado a esta cita y cuentan con packs especiales, "para que todo el que lo desee pueda disfrutar de 'Mojácar 5 Estrellas' con los cinco sentidos".

El diputado provincial de Promoción Agroalimentaria en Almería, Carlos Sánchez, ha explicado que el festival "es un escaparate de lo mejor que sabemos hacer: unir tradición, talento e innovación en un entorno privilegiado que atrae a visitantes de dentro y fuera de nuestras fronteras".

Asimismo, Sánchez ha subrayado que "este festival es un ejemplo de cómo la gastronomía de excelencia que tenemos en la provincia y la música en directo se convierten en motores de promoción turística y económica, reforzando la marca Costa de Almería y el sello de calidad Sabores de Almería".

"Eventos como éste no solo enriquecen nuestra oferta cultural, sino que también generan oportunidades para nuestros productores, hosteleros y el sector turístico de toda la provincia. Al mismo tiempo que ponemos en valor el talento almeriense y el de nuestros productos", ha añadido.

En esta línea, el delegado territorial de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha señalado que "el pasado año, en su primera edición, este festival logró atraer a más de 1.300 asistentes, que pudieron disfrutar de una propuesta única".

"Aquel éxito no solo puso de manifiesto el acierto de la iniciativa, sino que abrió el camino para consolidar a Mojácar como un referente cultural y gastronómico dentro y fuera de nuestra provincia", ha sostenido.

Por su parte, la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Mojácar, María Gracia Alarcón, ha apuntado que 'Mojácar 5 Estrellas' "es mucho más que un festival: es una apuesta decidida por la cultura y la gastronomía de excelencia, y al mismo tiempo una ocasión para reforzar el posicionamiento de Mojácar como destino turístico de primer nivel".

El CEO de Crash Music, Diego Ferrón, ha explicado que la programación del evento "ha sido pensada para que todos los asistentes vivan una experiencia cultural y gastronómica de primer nivel durante todo el fin de semana, en un enclave único como es Mojácar".

Del mismo modo, ha recordado que durante todo este mes hay acciones especiales con restaurantes y hoteles del municipio, y que en la tienda de Sabores Almería se puede comprar la caja especial 'Mojácar 5 Estrellas' con productos de Sabores Almería y la entrada a precio promocional.

SOBRE EL CARTEL MUSICAL

Iván Ferreiro, natural de Nigrán en Galicia, es compositor de música indie rock y pop rock. Durante trece años de su carrera musical fue líder, cantante y principal compositor del reconocido grupo Los Piratas, con el que lanzaron doce álbumes "y una gran estela musical que todavía se venera".

Después de separarse de Los Piratas a finales del 2003, Iván decidió continuar en el mundo de la música "convirtiéndose en un referente indiscutible de calidad a partir de un talento creativo que sigue sin tocar techo a lo largo de los años".

Pignoise es una banda de pop punk española formada por el exfutbolista del Real Madrid Álvaro Benito, cantante, guitarrista y compositor, junto a Pablo Alonso Álvarez, bajo y coros, y Héctor Polo, batería. El grupo ha celebrado recientemente su vigésimo aniversario con la participación de artistas de diferentes generaciones y el "respaldo popular en los conciertos".

Natural de Getxo, Paula Mattheus "ha conquistado al público con su mezcla de pop rock y letras sinceras, cargadas de vivencias y emociones que reflejan el corazón de una artista auténtica y cercana". Su música, "marcada por la honestidad, la ha consolidado como una de las figuras emergentes más prometedoras de los últimos años".

Marlena se ha convertido en uno de los dúos de pop y rock más "icónico, brillante y enérgico del panorama actual". Formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano, "son ya una de las propuestas más potentes y con mayor proyección de nuestro país".

Michael Foster es un cantante y compositor español de origen inglés que, tras haberse desarrollado artísticamente en sus dos países de origen, decidió sacar su primer proyecto en español con influencias de ambas culturas.

Me & The Reptiles es un proyecto integrado por Mamen, conocida como Me DJ, y René, conocido como Reptile DJ, en el que se mezclan los mejores temas de indietrónica nacional e internacional con intervenciones ocasionales de violín eléctrico.