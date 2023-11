El film '20.000 especies de abejas', premio 'Ópera prima' a la mejor película en el Festival de Cine de Almería

ALMERÍA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El film '20.000 especies de abejas' se ha alzado este sábado con el premio a la mejor película en el certamen nacional de largometrajes 'Ópera prima' que se celebra en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), donde su directora, Estíbaliz Urresola, se ha hecho también con el premio al mejor guion.

La cinta, que ya consiguió la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga y le valió a la joven intérprete Sofía Otero el Oso de Plata a la mejor interpretación protagónica en el Festival Internacional de Cine de Berlín, suma una nueva estatuilla a su palmarés tras haber convencido al jurado por ser "un canto a la diversidad" a través del "tránsito físico y emocional que hace la familia que tiene una niña trans".

La directora de la película ha trasladado que la película es "una invitación para mirar con respeto y con aceptación aquello que a veces no necesitamos entender, simplemente necesitamos aceptar". Con ello, ha avisado de que hay derechos sociales que "acaban de aterrizar en la escena y que están en peligro" por lo que ha invitado a luchar por ellos para que "todas, todos y todes seamos iguales".

Acompañada de Valérie Delpierre, --productora también de 'Sobre todo de noche', segunda premiada--, la cineasta ha agradecido "desde el fondo del corazón" la labor del equipo que la ha acompañado y la participación de "todas las familias y menores trans que forman parte del sustrato de la historia", a quienes ha dedicado el galardón.

Por su parte, el Premio Cosentino a la Mejor Dirección ha sido para el cineasta Víctor Iriarte por 'Sobre todo de noche', una película que rescata "de forma muy poética y muy original" la historia de los bebés robados en España, por la cual también se ha hecho con el segundo premio 'Ópera prima' del festival.

Doble ha sido también el reconocimiento que se ha llevado la producción de Alejandro Marín 'Te estoy amando locamente' al reconocer a sus protagonistas con los premios a la mejor interpretación masculina y femenina para Omar Banana -su primer galardón, ha subrayado emocionado-- y Ana Wagener.

Ambos han dedicado el premio a quienes han luchado "no hace tanto tiempo para conseguir los derechos y las libertades que tenemos hoy, que no nos han caído del cielo, y para que podamos conservarlas". "Hoy podemos hacer películas que visibilizan a mucha gente que durante muchos años ha sido invisibilizada y sigue siendo invisibilizada", han añadido .

La gala, que arrancó con la actuación del grupo Amatria unos 40 minutos más tarde sobre la prevista, ha estado conducida por una amena y espléndida Cayetana Guillén Cuervo, quien ha dado la bienvenida a autoridades, cineastas y artistas que han llenado el Auditorio Maestro Padilla de Almería, donde ha tenido una mención especial para Samuel Martín Mateos, para quien ha pedido un aplauso ante su próxima despedida de RTVE.

CASI 20 AÑOS DE 'LA QUE SE AVECINA'

La producción televisiva 'La que se avecina', que prevé iniciar próximamente el rodaje que su temporada número 15, ha recibido el Premio de Honor de series por amplia trayectoria durante cerca de 20 años en los que han sido decenas de intérpretes los que han pasado por esta ficción que se inició en Mediaset.

"La única putada de llevar tanto tiempo haciendo una serie es que se nos queda gente por el camino. Este premio va para todos ellos y amenazamos seguir haciendo capítulos hasta que José Luis Gil se recupere y pueda volver con nosotros", ha manifestado la directora de la veterana producción, Laura Caballero, quien ha subido al escenario acompañada de todo el elenco femenino de la serie para recibir el premio de manos de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez.

También se ha mostrado "feliz" de este reconocimiento la actriz Petra Martínez, quien a punto de cumplir los 80 años ha asegurado que es "maravilloso" trabajar "en una comedia donde los actores se lo pasan bien". "Quiero jugar, jugar trabajando. Y es lo que hago en mi vida, trabajar jugando", ha añadido antes de agradecer al público el apoyo a esta serie.

Otro de los premios de honor concedidos durante este el evento ha sido para el humorista, actor y guionista José Mota, quien ha sido largamente aplaudido al inicio de la noche. "La comedia, en este mundo loco en el que vivimos, es el cuerdo de remate y es el camino más corto entre dos personas. Es, sin duda ninguna, esa maravillosa arma de construcción masiva que tanto necesitamos", ha dicho el cómico.

El homenajeado ha brindado por el humor y el cine español, un arte que le "cambió la vida" ya siendo pequeño, cuando a hurtadillas puedo ver por primera vez y blanco y negro un beso, el éxito, el fracaso, la derrota, el placer y "a un maravilloso loco bajito con un bastón y una chistera comiéndose una bota de cuero". "Me impactó, porque sentí que el mundo se paraba, aquello era magia".

"SUEÑOS CUMPLIDOS" PARA WILLIAM LEVY

La gala ha culminado con el homenaje al actor internacional William Levy, sobre el que ha recaído el premio de honor del festival, con el que el intérprete se ha involucrado de lleno desde su llegada a la ciudad, con varias apariciones públicas, la última este mismo sábado cuando ha dejado impresas sus manos en un molde de arcilla como recuerdo.

"Me emociono mucho con este reconocimiento que tomo con mucha humildad", ha expresado el actor, quien ha rememorado sus orígenes de niño en Cuba, con sueños que parecían "imposibles de lograr", pero que fue haciendo "realidad" gracias a su trabajo. "Encontrarme acá, en Almería, en España, recibiendo un premio como este para mí es algo muy grande", ha trasladado con la estatuilla que le ha entregado el presidente de Diputación, Javier A. García.

Levy ha dado las gracias al público y a la organización del festival, de la que ha alabado que apueste por reconocer el "talento" de quienes buscan su primera oportunidad. "Afortunadamente aprendí que en la vida hay que darnos las mismas oportunidades y no los mismos resultados", ha añadido arropado por su familia, con la que, ha lamentado, pasar menos tiempo del que desea. "Ellos saben el porqué papi a veces se va y no está presente, pero es todo por ellos", ha añadido.

Tras 20 años de éxito en Latinoamérica y Estados Unidos, a William Levy le llegó su reconocimiento en España con 'Café con aroma de mujer', si bien el éxito también le ha llegado por otras producciones como 'Montecristo', que se ha hecho con el galardón a la 'Serie más popular' en el Certamen de Series de Fical, mientras que el primer premio en 'Series diarias', se lo ha llevado 'La Moderna', de TVE.

'POQUITA FE' Y 'RAPA', RECONOCIDAS

Uno de los grandes triunfadores de la noche ha sido 'Poquita Fe' (Primera temporada), de Movistar Plus, con tres premios en la categoría de 'Series de Comedia'. Ha sido reconocida como la mejor serie de comedia, mejor actor para Raúl Cimas, y mejor showrunner, Juan Maidagán y Pepón Montero. El cuarto galardón, mejor actriz, ha sido para Miren Ibarguren, por 'Súper normal', de Movistar Plus.

El premio a la mejor serie dramática ha sido para 'Rapa' (temporada 2) de Movistar Plus, a la que también se ha premiado con el galardón a la mejor actriz, que ha sido para Mónica López. El actor premiado en esta categoría ha sido Álex García, por 'El inmortal' de Movistar Plus, mientras que el premio al showrunner es para Dani de la Torre y Alberto Marini, por 'La Unidad Kabul' (temporada 3), de Movistar Plus.

Los premios para miniseries o largometrajes originales han estado más repartidos. El premio a la mejor actriz ha sido para María Morales y mejor actor para José Luis García Pérez, ambos por su trabajo en 'Honor', de Atresmedia. El galardón al mejor showrunner ha sido Mabel Lozano -quien ha hecho un llamamiento por "las más desnudas de derechos" este 25N--, por 'Pornoexplotación', mientras que la estatuilla a la mejor miniserie ha sido para 'El hijo zurdo', de Movistar Plus.