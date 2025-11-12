La Fundación 'la Caixa' refuerza su compromiso social con el XXIV Festival Internacional de Cine de Almería

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, junto a la delegada en Andalucía de la Fundación 'la Caixa', Patricia Maldonado, y la directora del Área de Negocio en Almería, María del Mar Peláez. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 'la Caixa' ha renovado su compromiso con la vertiente más social del XXIV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), de modo que su presencia se ha reforzado en las actividades paralelas que acercan el certamen a distintos públicos.

Así lo han anunciado en el Patio del Mandarino la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, la delegada en Andalucía de esta entidad, Patricia Maldonado; y la directora del Área de Negocio en Almería, María del Mar Peláez.

Precisamente la diputada ha reconocido que "un año más Fical cuenta con la Fundación 'la Caixa' para abrir esa ventana a todo tipo de colectivos. Son muchos años ya colaborando y, sin duda, la Fundación forma parte ya de Fical, llenando todas las actividades que organizan y siendo un éxito rotundo".

Esta parte más social de Fical "trata de darle visibilidad a series, a largos, a cortos y que ayuden, a través de la cultura, a toda la sociedad. Desde la Diputación le damos las gracias por su estrecha colaboración y espero que sigamos de la mano muchísimos años más".

Por su parte, Patricia Maldonado, ha indicado que "desde la Fundación 'la Caixa' intentamos colaborar en esa parte de Fical más inclusivo a través de colectivos vulnerables".

La delegada de Andalucía de esta entidad ha reconocido que "vamos a trabajar el bullying en el centro penitenciario o en la universidad; también vamos a ver los estereotipos negativos de la salud mental a través de otra película e incluso en los colegios con los niños más jóvenes".

"La parte del cine es muy importante para, precisamente, explicar este tipo de situaciones y estas temáticas con las cuales pretendemos sensibilizar a los colectivos más vulnerables", ha manifestado Maldonado.

La directora del Área de Negocio en Almería ha agradecido a todos sus compañeros y a la Fundación 'la Caixa' que "a través de Diputación podamos llevar el festival de cine a todos los colectivos que más lo necesitan".

"Desde la parte financiera, nos sentimos orgullosos, como sociedad almeriense, de poder participar en esta actividad y, por supuesto, también agradecemos la confianza que los clientes depositan en nosotros para revertir esa confianza a través de estas actividades en un marco de un festival de cine que ya es internacional", ha expresado Peláez.

La Fundación 'la Caixa' contempla entre sus objetivos la realización de obras benéficas y sociales, propias o en colaboración con instituciones del país, "atendiendo a las diferentes necesidades sociales para construir una sociedad mejor y más justa, dando más oportunidades a las personas que más lo necesitan".

Esta rama social de Caixabank desarrolla programas sociales, de fomento de la investigación y el conocimiento, culturales y educativos con una "vocación transformadora".

Por su parte, la Diputación Provincial realiza actuaciones para la promoción y fomento de este sector en la provincia de Almería, entre las que se incluye precisamente en este festival.

FICAL SOCIAL

A lo largo del festival se proporcionará a los centros de mayores, residencias y colectivos de niños y adolescentes en riesgo de exclusión social distintas localidades para asistir a las proyecciones con coloquio de las películas a concurso. También se reservará aforo en mesas redondas y en actividades formativas como talleres. Además, asistirán a los pases matinales de las óperas prima a concurso.

El viernes 14 de noviembre habrá un cine fórum en el CDP Virgen de La Paz de Los Almendros. En concreto, será una charla formativa con el director de 'Penparipen', la historia silenciada del pueblo gitano, Alfonso Sánchez.

El lunes 17 de noviembre habrá otro cine fórum en el Centro Penitenciario de Almería de El Acebuche a las 11,00 horas. En este caso, la charla formativa será con el director de la película 'Enemigos'. También intervendrá el actor Christian Checa.

Ese mismo día, por la tarde, será la proyección para niños en riesgo de exclusión social, con la celebración de distintos talleres, de la película 'Padre no hay más que uno 5'. El evento será a las 17,00 horas en el Auditorio Maestro Padilla.

El martes 18 se celebrará el Día de la Infancia en el Auditorio de El Ejido con personas mayores y niños del programa 'Caixaproinfancia' a partir de las 17,00 horas. Se proyectará la película 'Sin Cobertura' de Mar Olid, quien será presentada a su vez por Luna Fulgencio.

El miércoles 19 habrá una charla formativa con Brian Albacete de 'La vida de Brianeitor', del director Álvaro Longoria. Para el jueves 20 está programado un cine fórum sobre salud mental en el Salón de Actos del Hospital Torrecárdenas a partir de las 17,00 horas. Se proyectará la película 'Votemos' de Santiago Requejo, con el que habrá una charla formativa.

Nuevamente, la salud mental será protagonista el viernes 21, con un cine fórum en el Centro de Participación Activa II 'Antonio Sáinz y López'. El sábado 22, habrá una actividad con asociaciones vinculadas con la hemofilia mediante la proyección de 'Sangre, sudor y alegría', de Rodolfo Montero.

ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA CENTROS EDUCATIVOS

Además, habrá un taller formativo sobre violencia de género en el Colegio La Salle. Allí se proyectará el documental 'Concha Robles, el precio de la libertad' de David Miralles y habrá una charla formativa posterior con su director.

De igual modo, habrá un taller formativo en el IES de Huércal-Overa y en el Centro de Día para Personas Mayores de este municipio mediante la proyección de 'Fanny Medina. La doctora', de Nuria Vargas.

El martes 18 de noviembre se celebrará un cine fórum en un instituto de la capital a partir de las 11,00 horas con la película 'Enemigos' de David Valero y la posterior charla formativa con el actor Christian Checa.

El sábado 22 habrá una actividad con asociaciones vinculadas con el pueblo gitano a las 17:00 horas en el Teatro Apolo. Se proyectará la película 'Los Jerraos' de Rafael Gómez Heredia, con quien habrá una charla formativa.

FICAL PARA NIÑOS

El sábado 15 de noviembre, en Multicines Yelmo Torrecárdenas, habrá una sesión infantil a las 17,00 horas con la el pre-estreno de 'Olivia y el terremoto invisible' de Irene Iborra.

El sábado 22 de noviembre, también en Multicines Yelmo Torrecárdenas, a las 17,00 horas se proyectará 'Little Amelie', de Mailys Vallade y Lione-Cho Han. La producción corresponde a Arturo Montenegro, Andry José Barrientos, Patricia González, Enrique Fernández y Martín Almada.