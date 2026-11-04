Garrucha (Almería) celebrará su Festival de la Gamba Roja con música y degustaciones en 24 expositores

Presentación del Festival de la Gamba Roja de Garrucha (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La VII edición del Festival Gastronómico de la Gamba Roja llega este fin de semana a Garrucha (Almería), donde la explanada de su puerto pesquero acogerá un total de 24 expositores de productores y restaurantes para degustar este crustáceo, con el reparto de hasta 300 kilos "a precios populares".

La diputada provincial Ana Lourdes Ramírez, el alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, y el concejal de Comercio, Pablo Fernández, han sido los encargados de revelar los detalles de la programación de este evento dedicado a "la joya gastronómica capturada en el Mar Mediterráneo" que se desarrollará del 6 al 8 de noviembre.

Durante su intervención, Ramírez ha asegurado que "hablar de la gamba roja de Garrucha es hablar de excelencia, de tradición marinera y del orgullo de la gastronomía de la provincia". En este sentido, ha destacado que este producto marinero es "un extraordinario embajador de toda la provincia de Almería dentro y fuera de nuestra tierra".

Según ha detallado, habrá 14 estands de restaurantes y diez de productores, además de música en vivo y ludoteca para las familias. El punto álgido de la programación llegará durante la última jornada, con el reparto de 300 kilos de gamba roja.

La organización ha fijado precios de 3,5 euros la tapa normal y cuatro euros la tapa con gamba roja. Los diferentes expositores gastronómicos permanecerán abiertos en un amplio horario de 13,00 a 16,30 horas y de 19,30 a 0,00 horas.

Por su parte, el alcalde de Garrucha ha detallado junto a su edil la completa oferta de ocio complementaria, con una ludoteca infantil operativa de 14,00 a 19,00 horas durante los tres días del festival.

El ambiente festivo se completará con música en directo cada tarde a partir de las 18,00 horas. El escenario vibrará el viernes 6 con un Tributo a Estopa, continuará el sábado 7 a ritmo de la Freedom Band, y cerrará el domingo 8 con la actuación del grupo Elegante y Embustero.

"Es una oportunidad para abrir las puertas del municipio y compartir con todo el mundo nuestras raíces marineras y nuestra identidad, fruto del compromiso de dinamizar la economía local fuera de la temporada alta de verano, generar empleo, reactivar el comercio y crear nuevas oportunidades para nuestras familias", ha asegurado el alcalde.

De otro lado, Fernández ha destacado que el evento "no solo busca poner en valor un producto de calidad excepcional como la gamba roja, sino también rendir un sentido homenaje a los profesionales de la hostelería de Garrucha, reconociendo el esfuerzo de quienes hacen del municipio un referente gastronómico a lo largo de tres jornadas pensadas para disfrutar de la buena mesa, la música y el ambiente del pueblo".