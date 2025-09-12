Los hermanos Morente rendirán homenaje a su padre en el Claustro de la Catedral de Almería

El concejal de Promocion de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, la artista María Segura, y el vicepresidente de la Diputación de Almería, Fernando Giménez. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las voces de los hermanos Morente, una de las sagas de cantaores flamencos más reconocida en el panorama, sonarán para rendir homenaje a su padre, Enrique Morente, en un concierto que se celebrará en el Claustro de la Catedral de Almería el próximo 19 de septiembre y cuyas entradas ya están agotadas.

En concreto, según ha indicado la Diputación de Almería en una nota, "Estrella, Kikí y Soleá unirán su arte, su talento y su duende para hacer disfrutar a todos los almerienses en una noche que se avecina como mágica, única e irrepetible".

El concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha detallado que el espectáculo tendrá lugar a partir de las 21,30 horas. En él, "Estrella, Kikí y Soleá compartirán las tablas del escenario con sus características voces, sus soniquetes y sus grandes espectáculos para recordar el legado de Enrique Morente".

Este evento se enmarca en la llamada Noche del Sacromonte, en la que "cada persona podrá disfrutar del mejor flamenco acompañado de una botella de vino junto a una degustación de jamón para hacer de esta noche que sea única y especial", ha explicado el concejal.

"Al Ayuntamiento de Almería le hace especial ilusión la organización de esta cita, pionera en la capital, que servirá a una de las principales figuras del flamenco, por lo cual animamos a todos los almerienses y visitantes a que se sumen a la misma", ha finalizado Pérez de la Blanca, quien ha dado las gracias al deán del templo "por abrirnos sus puertas una vez más y hacernos sentir como en casa".

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación y diputado provincial de Turismo, Fernando Giménez, ha valorado el "compromiso con la cultura y el patrimonio" de la institución, para la que "el flamenco es un pilar fundamental en este ámbito".

"Lo demostramos con proyectos como el Museo del Realismo Español Contemporáneo Murec y por nuestra apuesta decidida por la promoción y difusión de las iniciativas culturales que nacen en la provincia y resaltan el gran legado de nuestra tierra. Nuestro deber es respaldar y dar visibilidad a ese talento que hace de Almería sea un referente cultural dentro y fuera de nuestra provincia", ha estimado.

"No podíamos dejar de apoyar y colaborar en esta nueva edición de Noches del Sacromonte, que bajo el título 'Sacromonte en el Claustro' refuerza la unión entre tradición, arte y cultura en un escenario único, proyectando la imagen de Almería como un epicentro de encuentro cultural y de manantial de talento", ha resaltado Giménez.

La artista y organizadora del evento, María Segura, ha agradecido el "compromiso con el arte, con la cultura y con Almería" de las instituciones que apoyan este evento. "Para nosotros, para mi familia, para la familia de Juan, va a ser muy especial por la relación que teníamos con los Morente, por lo que va a ser una noche muy importante para todos nosotros", ha valorado.