La iniciativa 'Almería unida por la igualdad' cumple un lustro y refuerza la alianza institucional

Representantes de la UAL, Junta de Andalucía, Diputación Provincial, Ayuntamiento de Almería y Subdelegación del Gobierno, durante la presentación de la V edición de 'Almería unida por la igualdad' con motivo del 8M. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La V edición de 'Almería unida por la igualdad' ha reforzado la alianza institucional en la provincia para avanzar en la consecución de la "igualdad real", en el marco de una iniciativa impulsada por la Universidad de Almería (UAL) que reúne a la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial.

La iniciativa, que comenzó hace cuatro años, alcanza su quinta edición y representa la unión de todas las instituciones "en pro de la igualdad". En su presentación se ha dado a conocer el programa diseñado por cada una de las entidades participantes, con el objetivo de "afrontar la desigualdad de género de forma conjunta y coordinada", según ha trasladado la institución provincial en una nota.

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UAL, Maribel Ramírez, ha señalado que esta iniciativa "responde al compromiso unánime de todas las instituciones que estamos aquí representadas en este acto para avanzar de forma conjunta y coordinada en la consecución de la igualdad real entre todas las personas que conformamos nuestra sociedad".

"Este es un proyecto que, lejos de buscar protagonismos individuales, pone de relieve la implicación firme y coordinada de todas las instituciones almerienses en el avance hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres", ha manifestado.

Ramírez ha valorado que esta unión resulta "primordial" ya que, pese a que "la igualdad legal está recogida en nuestras normas, la igualdad real sigue siendo un reto que debemos seguir abordando con determinación".

"Persisten desigualdades en el ámbito laboral, en la corresponsabilidad en los cuidados y en el acceso de las mujeres a algunos espacios de decisión y a sectores estratégicos para el futuro, como el científico y tecnológico. Estos desafíos nos recuerdan que el compromiso con la igualdad debe ser constante y compartido", ha expresado.

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Almería, Francisco Bellido, ha explicado que desde el Gobierno andaluz se trabaja con actividades conmemorativas del Día de la Mujer a lo largo de todo el año, aunque "durante estas semanas parece que se intensifican".

Bellido ha indicado que cuentan con una agenda transversal, con propuestas desde áreas como Cultura o Educación, "que tan importantes son para impulsar la educación en Igualdad para los más jóvenes", y también con iniciativas en otros ámbitos, como la semana de la mujer en la industria o en la ciencia. "En definitiva, actuaciones para llegar a todos los ámbitos de la sociedad, y en todas las épocas del año", ha apuntado.

La diputada provincial de Igualdad y Familia de Almería, Lorena Nieto, ha detallado que este año, "fruto del consenso con el resto de diputaciones andaluzas, lanzaremos una potente campaña de comunicación e iluminaremos la fachada del Palacio Provincial y celebraremos el próximo 11 de marzo un consejo de la mujer muy especial en el Murec, diseñado específicamente para fomentar la participación y convivencia de nuestras asociaciones".

Por su parte, la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha resaltado "el compromiso firme del Ayuntamiento de Almería con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. No es una declaración puntual ni una acción aislada en el calendario. Es una línea de trabajo transversal y continuada durante todo el año".

Asimismo, ha informado de que la campaña se visualizará hasta el 16 de marzo en el mobiliario urbano municipal y ha destacado la jornada "Marzo con nombre de mujer: Mamá quiero ser artista", prevista para el 3 de marzo; la entrega de los Galardones 8M, el día 5, cuyas premiadas compartirán sus experiencias con alumnado de la ESO el día 17; así como la celebración, el 8 de marzo, de la XIII Carrera de la Mujer.

La jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Dolores Cruz, ha subrayado "la necesidad de seguir trabajando las administraciones unidas con todas las herramientas que tengan a su disposición para combatir la violencia de género".

Cruz ha señalado que, con motivo del 8M, se han organizado distintas actuaciones, entre ellas la lectura institucional del manifiesto, el cine forum 'Patriarcado organismo nocivo', previsto para el 9 de abril, y la entrega de premios del concurso 'Creando por la Igualdad'.

Los programas han sido elaborados en coordinación entre todas las instituciones para complementarse y evitar coincidencias horarias.