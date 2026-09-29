Inserta Empleo impulsa en Almería una red de apoyo al emprendimiento de personas con discapacidad

Inserta Empleo organiza una jornada para impulsar el apoyo al emprendimiento de personas con discapacidad. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ONCE e Inserta Empleo han celebrado este miércoles sus 'Encuentros para el impulso del emprendimiento sostenible en Andalucía' en Almería con el objetivo de potenciar la inserción laboral por cuenta propia de las personas con discapacidad.

La jornada ha contado con una exposición sobre innovación y creatividad en el emprendimiento inclusivo, a cargo de Isabel Velasco, cofundadora de Coaching for Business, y con dos mesas conversacionales dedicadas a los retos y soluciones para el emprendimiento con discapacidad.

Según informa la Diputación en una nota, en estas mesas han participado representantes de Andalucía Emprende, la Universidad de Almería, Inserta Empleo, Asempal, la Cámara de Comercio de Almería, Almur y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Almería (AJE).

El encuentro ha servido además para reforzar las conexiones entre los diferentes agentes del ecosistema almeriense y generar alianzas que faciliten el emprendimiento de las personas con discapacidad.

El programa se ha completado con sesiones sobre marketing digital, financiación y crecimiento empresarial, y ha cerrado con el testimonio de personas emprendedoras con discapacidad, antes de la clausura del encuentro.

A las jornadas han acudido el vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, la concejal de Familia del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, la concejal de Empleo de Almería, Ana Trigueros, el secretario general provincial de la Universidad, José Manuel Rodríguez, la directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia Molina, y el director territorial de Inserta Empleo, Francisco López.