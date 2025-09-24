Las instituciones almerienses se unen para celebrar el Día de la Merced en el Centro Penitenciario de El Acebuche

Instituciones y galardonados en el acto del Día de la Merced. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones almerienses se han sumado a los actos organizados por el Centro Penitenciario de El Acebuche, en Almería, con motivo del Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias.

Durante el acto se han entregado las Medallas al Mérito Social y Penitenciario, así como diversas menciones honoríficas, que reconocen la implicación, profesionalidad y apoyo tanto de funcionarios como de colaboradores externos en la labor penitenciaria, según ha indicado la Diputación de Almería en una nota.

Entre los galardonados destacan la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Almería, el funcionario José Francisco Pérez Morales y profesionales que han contribuido a esclarecer un intento de fuga o que han prestado servicios en áreas como rehabilitación, educación o servicios interiores.

Asimismo, se han otorgado reconocimientos a colaboradores externos como la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria, la Oficina de Extranjería, la Guardia Civil, el Instituto Andaluz de la Mujer, la Diputación de Almería y asociaciones como El Timón, Matriz Montaña y Serbal, así como a profesionales sanitarios del Hospital Torrecárdenas y maestras recientemente jubiladas del CEPer.

El homenaje ha incluido también a 23 funcionarios que cumplen 25 años de servicio, a profesionales penitenciarios destacados por su labor en diferentes áreas y a internos que han colaborado activamente en la vida del centro.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha destacado la labor que realiza el centro "en una jornada en la que reconocemos el trabajo de tantas personas que, desde distintos ámbitos, contribuyen a una sociedad más justa".

En este sentido, ha felicitado a todos los galardonados: "funcionarios, entidades, asociaciones y profesionales externos que, con su compromiso, hacen posible que el sistema penitenciario sea más humano y eficaz".

"Desde la Diputación de Almería reafirmamos nuestra colaboración con el Centro Penitenciario y, junto a las demás instituciones, seguiremos construyendo una provincia de oportunidades, también desde la perspectiva de la reinserción y la igualdad", ha añadido el presidente provincial.

Desde la Diputación de Almería, a través del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones, se colabora con el Centro Penitenciario para la prevención de adicciones entre reclusos.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado "la importante labor que realizan los funcionarios de Instituciones Penitenciarias por la reinserción social de las personas privadas de libertad para garantizar que puedan, una vez cumplida la pena, vivir en sociedad y dentro de nuestros valores de convivencia".

Así, el subdelegado ha expresado, en nombre del Gobierno, "el profundo agradecimiento a todo el personal de Instituciones Penitencias porque vuestra labor es una pieza clave para la convivencia democrática, para la seguridad y para la Justicia con mayúsculas".

En su intervención, también ha dirigido unas palabras para las personas internas a quien ha deseado que "cuando llegue el momento de recuperar vuestra libertad, podáis hacerlo con la serenidad y la confianza necesarias para reintegraros plenamente en la sociedad".

El director del Centro Penitenciario El Acebuche, Nahum Álvarez, ha destacado y felicitado "a todos los funcionarios y personal laboral del centro, de forma especial a quienes pasan a la jubilación, a quienes han cumplido 25 años de servicios y de forma general a todos quienes forman parte de esta institución".

También se ha referido a "la importancia de la colaboración institucional como elemento fundamental para conseguir los objetivos que nos marca nuestra legislación" como son las autoridades judiciales y Fiscalía, a la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y el Hospital Universitario Torrecárdenas.

Asimismo, ha mencionado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, instituciones que han sido reconocidas por el centro en el acto conmemorativo, junto a la Oficina de Extranjería de Almería de la Subdelegación del Gobierno.

La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzaru Martín, ha manifestado que "la festividad de la Merced nos recuerda la importancia de la misericordia y la solidaridad, valores que guían la labor fundamental que se desarrolla en el centro penitenciario".

"Un trabajo muchas veces silencioso, pero imprescindible, que contribuye a la reinserción y a ofrecer nuevas oportunidades a quienes se encuentran en una situación de privación de libertad, y que merece ser reconocido y puesto en valor por toda la sociedad", ha asegurado Martín.

Por su parte, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, ha felicitado al equipo directivo y a todos los trabajadores "por la labor silenciosa y eficaz que realizan a diario con las personas internas".

"La privación de libertad es una sanción, pero también debe ser el inicio de un camino hacia la reflexión personal y la transformación, y esto sin vosotros no sería posible", ha declarado el edil almeriense.

Asimismo, ha destacado la importancia de "brindar las herramientas necesarias a los internos para reconstruir sus proyectos de vida y reincorporarse a la sociedad de manera positiva", al tiempo que ha subrayado la colaboración institucional entre el Ayuntamiento y El Acebuche "en todas aquellas actividades que contribuyen a normalizar y a dotar de un sentido positivo y social la labor y los fines de este centro".