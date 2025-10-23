Isaac Expósito y Diego Vallejo ganan el I Certamen de Jóvenes Artistas Realistas Españoles del Murec (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras 'Silencio Azul', de Diego Vallejo, e 'Mis padres', de Isaac Expósito, han sido las ganadoras del I Certamen de Jóvenes Artistas Realistas Españoles, cuyo fallo ha dado a conocer este jueves el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) en Almería, con la inauguración de la exposición que reúne las obras de 24 artistas seleccionados.

La institución provincial ha señalado en una nota que, gracias al "alto nivel" de las propuestas, se han determinado cuatro menciones de honor, 'La cortina', de Virginia Bersabé; 'La vergüenza', de Pepe Domínguez; 'Silken Whispers', de Maite Pinto; y 'Soñadora', de Marta Cano.

El acto ha contado con la presencia de la vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Almudena Morales, quien ha explicado que "desde la Fundación Ibáñez Cosentino se nos ha preparado una magnífica selección de más de una veintena de obras procedentes del I Certamen de Jóvenes Artistas Realistas Españoles, un concurso organizado por el Murec que ha reunido a algunas de las grandes promesas de la pintura realista de nuestro país".

"Estoy convencida de que esta exposición no dejará indiferente a nadie, porque en ella se refleja el talento, la sensibilidad y la capacidad creativa de jóvenes pintores que han sabido dejar su impronta y emocionarnos con su trabajo", ha manifestado Morales.

Del mismo modo, ha felicitado al Murec y a todo su equipo por su labor, al señalar que "gracias a vuestra dedicación y esfuerzo, Almería se ha consolidado como un referente nacional en el ámbito de la pintura, y eso solo es posible gracias a la excelente sintonía y colaboración entre la Fundación Ibáñez Cosentino y la Diputación, dos instituciones que demuestran cada día que de la colaboración público-privada surgen proyectos culturales que marcan tendencia y se convierten en auténticos referentes en nuestro país".

El encargado de desvelar los nombres de las obras premiadas ha sido Juan Manuel Martín, quien ha incidido en que "los premios se podrían haber intercambiado con las menciones por el alto nivel y el debate que han generado por el mismo".

Por su parte, el presidente de la Fundación Ibáñez Cosentino, Andrés García Ibáñez, ha asegurado que "el nivel de calidad de las obras presentadas ha sido excepcionalmente alto, mostrando una gran vitalidad y salud en el realismo más joven".

"Si bien se han seleccionado dos obras para premiar, las menciones de honor e incluso otros cuadros expuestos en las paredes son también de una calidad sobresaliente y podrían haber sido galardonados", ha señalado.

Del mismo modo, García Ibáñez ha destacado que se ha optado por reconocer dos obras muy diferentes. Una de ellas, 'Mis padres', ha sido una elección unánime del jurado por su consistencia y su realismo clásico, "imbricado en la tradición española del retrato, una obra muy bien ejecutada y honesta, pintada del natural, con una dosis de verosimilitud y autenticidad notable".

El segundo cuadro premiado, 'Silencio Azul', es de un joven realista que ha sido alumno del taller de la Fundación en Olula del Río, cuyo trabajo se alinea con las tendencias más recientes del realismo contemporáneo, no solo español sino también internacional, "partiendo del mundo de la fotografía y la comunicación visual actual".

Su obra transforma ese registro en una pintura auténtica y de gran calidad, que destaca por su excelente composición y técnica, "logrando una conversión muy eficaz de la imagen fotográfica a la expresión pictórica".

Con esta iniciativa, el Murec "refuerza su compromiso con las nuevas generaciones de creadores y aspira a consolidar una cita anual de referencia para quienes trabajan el realismo como una herramienta crítica, expresiva y plenamente vigente en el arte contemporáneo".

LOS DATOS DE LA EXPOSICIÓN

Tras evaluar las obras de 144 candidatos menores de 35 años, procedentes de distintas provincias españolas, el jurado del I Certamen de Jóvenes Artistas Realistas Españoles ha seleccionado a 24 creadores para participar en la exposición colectiva inaugurada en el Murec.

Los artistas seleccionados han sido Paula Alicia (Madrid, 2004), Manu Barba (Ciudad Real, 1990), Adriana Berges (Madrid, 1992), Virginia Bersabé (Córdoba, 1990), Marta Cano (Granada, 1998) y Rosa Cano (Granada, 1997).

También Pepe Domínguez (Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1997), Alexia Mariana Escobar (Almería, 1992), Isaac Expósito (Úbeda, Jaén, 1999), Alfonso del Moral (Murcia, 1992), Mateo Hurtado (Torreperogil, Jaén, 1989), Juan Jesús Lobato (Ubrique, Cádiz, 1989) y Paula López (León, 1999).

Completan la relación Martín Luengo (Salamanca, 1999), Pedro Alfonso Méndez (Madrid, 1991), Miguel Nieto (Madrid, 2003), Ondina Oliva (Figueras, Girona, 1991), Héctor Palacios (Madrid, 2002), Maite Pinto (Logroño, 1993), José Antonio Rivero (Sevilla, 1995), David Urazán (Barcelona, 1994), Eduardo Urdiales (Roquetas de Mar, Almería, 1998), Diego Vallejo (Ávila, 1991) y Nacho Vergara (Albacete, 1990).