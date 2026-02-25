La IV Feria de la Matanza de María (Almería) reúne este sábado tradición y corte profesional de jamón

Presentación de la IV Feria de la Matanza Tradicional de María (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

La IV Feria de la Matanza Tradicional de María (Almería) se celebrará este sábado, 28 de febrero, y situará al municipio como punto de encuentro de la gastronomía y las tradiciones populares con una programación diseñada para todos los públicos, cuyo acto central será el III Concurso Nacional de Cortadores de Jamón.

La jornada, que se desarrollará en la Plaza de la Encarnación desde las 9,00 horas, ofrecerá durante todo el día elaboraciones artesanales, degustaciones, actuaciones musicales y actividades para todos los públicos, y culminará a las 19,00 horas con el concurso nacional.

En esta edición también participarán vecinos del municipio vinculados al corte de jamón, tanto desde el ámbito empresarial como por afición, según ha trasladado la Diputación Provincial en una nota.

El diputado de Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, ha señalado que el evento coincide con el Día de Andalucía, "una fecha inmejorable para poner en valor nuestras tradiciones y nuestra gastronomía".

Asimismo, ha destacado que "esta cita permite visibilizar el potencial del tejido productivo de la comarca de Los Vélez y, en especial, del municipio de María, al tiempo que refuerza la identidad cultural de la provincia de Almería".

Sánchez ha recordado también que "como viene siendo habitual en los últimos años, la feria volverá a contar con el Concurso Nacional de Cortadores de Jamón, que alcanza ya su tercera edición y reunirá a seis profesionales de ámbito nacional, tres de ellos de Almería, junto a participantes procedentes de Murcia y Albacete, lo que refuerza la proyección exterior del evento".

Por su parte, la teniente de alcalde de María, Carmen Beteta, ha destacado que "esta feria responde al firme compromiso del Ayuntamiento por difundir, preservar y poner en valor la matanza tradicional, una costumbre profundamente vinculada tanto a nuestro municipio como al conjunto de la comarca de Los Vélez".

Asimismo, ha subrayado que "se trata de una celebración que forma parte de nuestra identidad cultural y gastronómica y que, además, contribuye de manera directa al desarrollo social y económico de María". En este sentido, ha recordado que "la jornada arrancará a partir de primera hora de la mañana con una completa programación pensada para todos los públicos".

Beteta ha animado a vecinos y visitantes a participar en esta cita, "invitando a todos a acercarse a María para seguir apostando por nuestras tradiciones y, por supuesto, por el producto local, que es una de nuestras principales señas de identidad".

El III Concurso Nacional de Cortadores de Jamón contará con la participación de seis profesionales procedentes de Almería, Albacete y Murcia, "lo que refuerza su dimensión interprovincial y su proyección exterior".

En concreto, los seis cortadores de jamón que participarán en esta jornada son Antonio Ortuño, Antonio Garcés, Daniel López, Antonio Gómez, Alejandro Mateo y Joaquín Valverde.